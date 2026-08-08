En un duelo con reservas, Sudáfrica se impuso con lo justo ante Los Pumas argentinos

Con varios jugadores preservados, el equipo africano reinante bicampeón del mundo tuvo que esforzarse para imponerse ante un rival sudamericano que se fue al descanso arriba en el marcador.

Los puntos del equipo africano fueron convertidos por los ensayos convertidos por Edwill van der Merwe y Sacha Feinberg-Mngomezulu, además de un penal anotado por el último, mientras que para el local argentino anotaron un ensayo de Benjamín Grondona más una conversión y un penal De Santiago Carreras.

El encuentro marcó, además, el debut internacional con la casaca albiceleste de Leonel Oviedo, Francisco Moreno, Juan Martín Scelzo y Juan Penoucos.

En lo que resta de esta ventana de amistosos, Argentina XV (el segundo equipo ‘albiceleste’) tendrá compromisos contra Estados Unidos en Miami EFE y luego Los Pumas afrontarán un doble compromiso ante los Wallabies australianos en Jujuy el 29 de agosto y en Mendoza el 5 de septiembre.

En tanto, los Springboks jugarán una serie de cuatro partidos ante Nueva Zelanda: dos en Johannesburgo (23 de agosto y 6 de septiembre), uno en Ciudad del Cabo (30 de agosto) y el restante en la ciudad estadounidense de Baltimore (12 de septiembre), para finalizar el 27 de septiembre contra los Wallabies australianos en Perth.