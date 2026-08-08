Gall sentencia la Vuelta a Burgos en una exhibición de Pellizzari

La última jornada estuvo marcada desde los primeros kilómetros por los numerosos movimientos en el pelotón.

En el kilómetro cuatro el grupo llegó a partirse en dos, aunque los dos pelotones terminaron uniéndose antes de que se sucedieran hasta cuatro intentos de fuga.

La escapada definitiva comenzó a tomar forma alrededor del kilómetro 55, cuando un grupo de doce corredores consiguió abrir hueco sobre el pelotón, al que posteriormente se incorporaron otros cinco.

Entre ellos se encontraba Lennart Jasch (Tudor), que partía como uno de los hombres mejor colocados en la general, a 1:38 del maillot morado.

La diferencia llegó a superar el minuto antes del Alto de Arroyo, donde el pelotón pasó a 58 segundos.

El ritmo de la carrera fue seleccionando progresivamente a los escapados hasta que Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) y Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost) quedaron al frente.

Albanese no pudo aguantar el ritmo y Vermaerke se marchó en solitario pero desde el pelotón saltaron entonces dos corredores para tratar de darle alcance, su compañero Pavel Sivakov y Diels Driessen (Lotto), que consiguieron enlazar con el estadounidense.

A diez kilómetros de la llegada los tres aventajaban en 40 segundos al grupo principal.

La fuga se fue deshaciendo hasta que, en el kilómetro 133, Driessen quedó solo en cabeza y el corredor del Lotto resistió hasta las proximidades de la ascensión definitiva, pero fue neutralizado a tres kilómetros de la línea de meta, justo cuando comenzaba la batalla entre los favoritos.

Con la carrera completamente abierta, comenzaron los ataques entre los aspirantes a la victoria final. Giulio Ciccone, Felix Gall y Oscar Onley fueron algunos de los primeros en moverse, mientras que Giulio Pellizzari trató de enlazar desde atrás.

También lo intentó Pablo Torres, que protagonizó uno de los ataques más interesantes de la parte final, el español consiguió abrir un pequeño hueco y únicamente Pellizzari pudo seguir su aceleración.

Sin embargo, el italiano terminó marchándose en solitario y abrió una ventaja que le permitió afrontar los últimos metros con margen.

Pellizzari cruzó en primera posición la línea de meta de las Lagunas de Neila, mientras que Onley fue segundo y Gall tercero, un resultado que le permitió conservar el maillot morado y proclamarse vencedor de la Vuelta a Burgos 2026.