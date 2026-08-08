La mexicana Sofía Ramos es la campeona de la marcha femenino 42K en los Centroamericanos

Ramos cumplió su recorrido en 3 horas 52 minutos y 18 segundos con un dominio desde los primeros compases. Tras su huella llegó la guatemalteca María Peinado con un registro de 3h52:20.

La medalla de bronce correspondió a la puertorriqueña Naomis García con un tiempo de 4h07:31, a pesar de la paralización de cuatro minutos por tres faltas aplicadas y, luego de rebasar en la vuelta 32 a la mexicana Renata Cortés, quien abandonó la caminata por una molestia en la pierna derecha.

La venezolana Milanggela Rosales ocupó el cuarto lugar, con tiempo de 4h11:52 y la dominicana Jacqueline Lora, en la quinta posición, con 4h48:04, en su debut, y en la primera competencia de maratón de marcha realizada en la organización de Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Las 42 vueltas al Obelisco Macho de Santo Domingo se desarrollaron en el malecón de la capital dominicana.