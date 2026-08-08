Los Juegos de Santo Domingo han sido un "éxito total", según sus organizadores

"Hemos cumplido a cabalidad con el calendario en todos los deportes, hemos manejado una cifra récord de 6.200 deportistas en Juegos Centroamericanos y del Caribe y hemos llegado a un alcance de 223 millones de personas a través de diferentes plataformas", dijo a EFE el presidente del comité organizador de los Juegos de Santo Domingo, José Monegro.

De acuerdo a Monegro, desde el "día cero" los escenarios de los diferentes deportes recibieron a "miles" de personas, por lo que resaltó el "entusiasmo" mostrado por la población en la cita regional más antigua del mundo.

"Nos sentimos plenamente satisfechos con la organización de este gran evento. Desde comienzos de los Juegos se nos acercaron responsables de las delegaciones y nos felicitaron por la dinámica y por cubrir plenamente con lo establecido en el calendario de competiciones y en los otros aspectos que requiere un compromiso de esta naturaleza", agregó.

Monegro dijo de manera sonriente que sus responsabilidades terminan el domingo -los Juegos se clausuran el sábado-, pero quiso exhortar a las autoridades gubernamentales a establecer un "buen plan" para mantener en "óptimas" condiciones las instalaciones construidas y reconstruidas que, de acuerdo al Gobierno dominicano conllevó una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos (unos 166 millones de dólares).

"Los 11 millones de dominicanos debemos preservar esto. El elogio recibido por toda la comunidad internacional debe mantenerse y todos debemos convertirnos en veedores para que esos esfuerzos de inversión no se diluyan", agregó.

Para el Comité Olímpico Dominicano (COD) las expectativas generadas al principio de los Juegos han sido superadas de manera "extraordinaria", por lo que el organismo se siente "orgulloso" de los deportistas y de todos los involucrados en la organización.

"Debemos agradecer al Gobierno dominicano, agradecer el apoyo del ministro de Deportes, que otorgaron las partidas correspondientes en las fechas programadas para preparar con tiempo a la delegación dominicana que ha alcanzado hitos en estos Juegos", afirmó a EFE el presidente del COD, Garibaldy Bautista.

A su juicio, el deporte en República Dominicana ha dado muestras de "gran desarrollo" con la celebración de justa regional y, de manera particular, destacó las actuaciones de los deportistas de campo y pista que hasta el momento han alcanzado 12 medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce.

"Estamos orgullosos de nuestros atletas, de los federados, de los entrenadores, superamos las expectativas con relación a San Salvador (2023) y nos acercamos al máximo de 35 medallas de oro que conquistó el país en la cita anterior que montó ese país en 2002", agregó el dirigente.

Consideró que hay que "trabajar fuerte" para destinar más esfuerzos en deportes como el ciclismo, a modo de ejemplo, y como la natación, que en los Juegos de Santo Domingo ha mostrado un progreso "enorme" con medallas de plata, entre las cuales figura una "histórica" en clavados.

República Dominicana despide este sábado por tercera vez unos Centroamericanos y del Caribe. La primera ocasión fueron los de Santo Domingo 1974, que significó el antes y el después en el desarrollo deportivo del país, así como los de Santiago en 1986. Otro momento clave para el deporte dominicano fue la celebración de los Juegos Panamericanos en 2003.