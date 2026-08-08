México domina los JCC por tercera edición seguida y Celia Pulido reina con 11 metales

Celia Pulido, de 23 años, se consagró como la reina de los JCC Santo Domingo 2026 al ganar 11 medallas (8 de oro, 1 de plata y 2 de bronce) y romper tres récords regionales.

Durante 5 jornadas, la nadadora subió al podio en cada sesión por su protagonismo en finales individuales y de relevos.

La natación deparó a México 39 metales: 22 dorados, 12 plateados y 5 de bronce.

La delegación mexicana, con 646 deportistas (322 hombres y 324 mujeres), dominó la edición 25 del certamen acogida por la capital dominicana con 407 metales: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce.

La cosecha obtenida entre el 24 de julio y este 8 de agosto supera el desempeño en las anteriores dos ediciones.

Hace cuatro años, en San Salvador, los mexicanos se alzaron con 353 preseas, 145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce. Y en Barranquilla 2018, los 341 metales fueron producto de 132 de oro, 118 de plata y 91 de bronce.

Con su desempeño en los JCC Santo Domingo 2026 el país del norte miró por el retrovisor, y sin grandes presiones, a las otras 36 delegaciones.

Colombia aseguró el segundo puesto del medallero general con una producción de 266 medallas (91 de oro, 98 de plata y 77 de bronce) y Cuba completó ese podio simbólico con 155 en total (51-48-56).

La delegación de Venezuela se hizo con 49 oros, 70 plateadas y 97 de bronce para un botín total de 216 medallas.

La representación anfitriona aseguró el quinto puesto con una cosecha de 46-37-67 para un total de 150. Y Puerto Rico se quedó con el sexto con un global de 124 (34-35-55).

El primer país centroamericano en el medallero final de los JCC fue Guatemala, en el séptimo puesto, con 94 (18-32-44). Y le siguió Panamá desde el octavo con 24 (8-8-8).

Centro Caribe Sports no ha proclamado la sede oficial para los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 2030.

Caracas es la única ciudad candidata formal, pero el proceso sigue en marcha.