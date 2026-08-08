México gana en equipo acrobático y obtiene su octava medalla de oro en natación artística

El equipo mexicano, compuesto por nueve integrantes, obtuvo la calificación más alta por parte del jurado (195.3274 puntos), con la que consiguió colgarse la medalla de oro.

Mientras, con una puntuación de 175.3367 Colombia se adjudicó la medalla de plata, seguida de Aruba que conquistó el bronce, con 142.1658 puntos.

El Salvador se quedó en el cuarto lugar (137.3625 puntos), en tanto que la República Dominicana terminó en el último puesto con 72.9519 puntos.

Con este oro México reafirmó su dominio en la natación artística de estos Centroamericanos y del Caribe, en la que obtuvo ocho preseas doradas de un total de 11 modalidades disputadas.