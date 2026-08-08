Niemann aguanta el liderato en Nueva York, con Varner III al acecho

Niemann firmó su ronda más discreta en el Trump National Golf Club Bedminster con 70 golpes (-1), después de los 64 (-7) y 65 (-6) sin errores de las dos primeras jornadas. El chileno entregó este sábado una tarjeta con cinco birdies, dos bogeys y un doble bogey.

Entre sus perseguidores, surgió Varner III, que culminó una ronda de 65 golpes (-6) con seis birdies para un acumulado de -12. En tercera posición se sitúa el inglés Lee Westwood con diez bajo el par.

El español Sergio García, tercero anoche a seis golpes de Niemann, cayó a la quinta posición, a ocho, tras firmar una ronda de 71 golpes (+1), con tres bogeys y dos birdies.

Lejos de la lucha por la victoria, el mexicano Abraham Ancer está al par, mientras que David Puig acumula dos sobre el par, Jon Rahm tres, el también mexicano Carlos Ortiz cinco y el colombiano Sebastián Muñoz ocho.