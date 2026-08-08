Pellizzari culmina en Neila el trabajo de un equipo "de locura"

"Para mí es algo increíble. Tuve al equipo siempre conmigo, incluso cuando me faltaban fuerzas en las piernas. Hoy lo dimos todo para ganar esta etapa y estoy muy orgulloso de ellos. Lo que hicieron por mí ha sido una locura", ha explicado el italiano tras cruzar la meta.

Pellizzari, que estaba fuera de la lucha por la clasificación general, aprovechó la vigilancia entre los favoritos para lanzar su ataque en las rampas de Neila.

"Llegué bastante cansado al pie de la subida, pero nunca dejé de creer que tenía que hacer algo por mi equipo. Además, yo ya estaba fuera de la lucha por la general, así que ellos se vigilaban entre sí y aproveché el momento para atacar. Después disfruté de los últimos 400 metros", ha relatado.

El corredor italiano cerró así una semana que calificó de "fantástica", especialmente por tratarse de su primera competición después de un largo parón tras el Giro de Italia.

"No me sentía del todo bien, pero nunca dejé de creer en mi equipo ni en mí mismo", ha concluido.