Sigue suspendida la búsqueda de desaparecidos tras el alud que mató a Nirmal Purja

"Se ha pausado debido al clima", confirmó a EFE el presidente del Club Alpino de Pakistán (ACP), Irfan Arshad, sobre unas labores de evacuación que se han visto gravemente dificultadas por el empeoramiento del tiempo en la cordillera del Karakórum.

El alud, registrado la semana pasada a unos 8.000 metros de altitud, sepultó a la expedición internacional de diez personas que estaba liderada por el propio Purja.

Con la búsqueda aérea y terrestre detenida por el temporal, el balance del siniestro se mantiene en siete víctimas mortales recuperadas, un cuerpo localizado pero inalcanzable por el alto riesgo de nuevas avalanchas (el del nepalí Nawang Thindu Sherpa) y dos montañeros que siguen oficialmente desaparecidos: Sohail Sakhi y Mallory Geis.

El jueves, los equipos de rescate lograron trasladar en helicóptero los cuerpos de Purja, del chino Wang Zhong y de los nepalíes Nima Sherpa, Gyalu Sherpa y Killi Pemba Sherpa hasta el hospital CMH de la ciudad de Skardu, desde donde se tramitó su repatriación.

Por su parte, los restos de la alpinista omaní Nadhira Al Harthy y del nepalí Pur Bahadur Sherpa ya habían sido evacuados y repatriados a sus respectivos países en los primeros días del operativo.

El Broad Peak ("Pico Ancho"), situado entre Pakistán y China en la cordillera del Karakórum, es con 8.047 metros la duodécima montaña más alta del mundo y la tercera de la cordillera, donde se encuetran el K2 y el Gasherbrum I, conocido por su extensa cresta de unos 2 kilómetros de longitud.