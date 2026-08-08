Wilmar Paredes gana la primera etapa de la Vuelta a Colombia

El ciclista, de 30 años, completó en 2 horas, 52 minutos y 52 segundos la etapa de 185 kilómetros entre los municipios de Neiva y Pitalito, en el departamento del Huila, en una emocionante llegada en la que venció a Castillo ante la multitud que acompañó a los corredores.

Paredes se mostró contento tras la victoria, que lo posiciona en el top 50 de los más ganadores a nivel profesional de Colombia y lo ubica como líder de la competencia que continuará con nuevas rutas en diferentes regiones del país.

Durante esta primera etapa se reportó que una persona cruzó por la ruta cuando los ciclistas se acercaban a la meta, lo que provocó el desequilibrio de quienes encabezaban la competencia, aunque no hubo ningún accidente.

La 76 edición de la Vuelta a Colombia se corre en cuatro departamentos del país y cuenta con nueve etapas en las que los ciclistas recorrerán 1.473 kilómetros.