Demi Vollering gana la última etapa y la general del Tour de Francia

Vollering sucede en el palmarés a la francesa Pauline Ferrand-Prévot, vencedora en 2025 y que abandonó la carrera antes de la etapa 8 en 2026. Es la sexta victoria de etapa de la neerlandesa en el Tour de Francia y, además, se convierte en la primera mujer en ganar más de un Tour en su formato actual, después de imponerse también en 2023.

Segunda en la general fue la polaca Kasia Niewiadoma (CANYON), que se lleva de premio su exhibición en el Mont Ventoux. Completó el podio la italiana Elisa Longo Borghini (UAE), arrebatando el puesto a la suiza Marlen Reusser (Movistar). En la etapa, en segunda posición se coló la española Paula Blasi (UAE), debutante en la gran vuelta francesa y quinta en la general.

El menú del día, de 99,2 kilómetros con salida y llegada en Niza, consistía en subir hasta en cuatro ocasiones el col d'Èze: las tres primeras, por la cara más favorable (7,7 kilómetros al 5,9 %); y la última, por la más dura (6 kilómetros al 7,6 %).

Teniendo en cuenta la intensidad del recorrido, no es de extrañar que, después de menos de 5 kilómetros, apenas quedaran unas 40 corredoras en el pelotón. El primer punto caliente del día, el esprint intermedio, confirmó matemáticamente el maillot verde de los puntos para Lorena Wiebes (SD Worx).

Lo que restaba de pelotón llegó reunido a la segunda subida del día. La británica Zoe Bäckstedt (CANYON) fue la encargada de ir eliminando gregarias de las rivales por la general para Kasia Niewiadoma, su líder, que llegaba segunda en la clasificación a 8 segundos de Demi Vollering (FDJ-Suez).

Gracias a la labor de gregaria de la británica, se descolgaron tanto Célia Gery (FDJ-Suez) como Marlen Reusser (Movistar) en persona, tercera en la general hasta este domingo. Para cuando coronaron el puerto, apenas quedaba una docena de corredoras en cabeza de carrera, once después de que Bäckstedt se dejara caer.

Al CANYON le quedaba un arma más para seguir reventando rivales en la tercera subida al col d'Èze: Antonia Niedermaier, vestida con el maillot blanco de mejor joven. Sin embargo, no impuso el mismo ritmo que había marcado su compañera en el anterior ascenso.

El equipo de Niewiadoma cedió el mando a Juliette Berthet, la única gregaria que le quedaba a Demi Vollering. Ese ritmo más suave permitió atacar a Isabella Holmgren (Lidl-Trek), que cogió unos segundos de margen y, después de coronar, llegó a tener más de un minuto.

También quiso irse por delante la española Paula Blasi (UAE), pero, aparentemente, su líder Elisa Longo Borghini pidió que volviera con el grupo y frenó. Así, Holmgren llegó en solitario por delante a la última subida, la más dura del día, con un grupo de 10 corredoras a menos de medio minuto.

Juliette Berthet se descolgó en las primeras rampas del puerto, después de haber tirado del grupo en la tercera vuelta al circuito, dejando a Vollering en solitario. Volvió a ponerse Niedermaier en cabeza, con Niewiadoma pegada a su rueda, y la alemana neutralizó la aventura de Holmgren a 19,2 kilómetros para la meta.

En ese momento, la que atacó fue Niewiadoma en persona. Vollering, que estaba muy pendiente, salió a su rueda de inmediato, algo que no pudo hacer una Longo Borghini que rodaba varias posiciones por detrás. Cuando la neerlandesa vio que la polaca no iba sobrada de fuerzas, puso un ritmo para hacerla sufrir.

A falta de 800 metros para coronar, Vollering volvió a acelerar para tratar de soltar a Niewiadoma, y finalmente lo consiguió. La líder del FDJ-Suez llegó a la cima en solitario y ya nadie pudo alcanzarla hasta que entró en meta, vestida de amarillo, con más de un minuto de ventaja.