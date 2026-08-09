El francés Guerin, nuevo líder de la Volta a Portugal tras triunfar en la etapa reina

Guerin, del Anicolor/Campicarn, se distanció de sus rivales muy pronto y subió hasta la Torre en solitario, completando el recorrido de 154,6 kilómetros en 4 horas, nueve minutos y 49 segundos.

Le siguieron su compañero de equipo y ganador de las dos últimas 'Voltas', el ruso Artem Nych, y el portugués Pedro Silva (Feira dos Sofás-Boavista), con +1:44 y 1:56 respectivamente.

El Euskaltel-Euskadi volvió a cuajar una buena actuación en las carreteras de Portugal, con Jokin Murguialday en cuarto lugar y Txomin Juaristi en undécimo, lo que le permitió ganar terreno en la clasificación general.

Entre los diez primeros también se situaron el puertorriqueño Abner González (del Feirense-Beeceler, en sexta posición) y el colombiano Jesús David Peña (Efapel Cycling, 10ª).

En la general, el dominio de Alexis Guerin le permitió subir 22 puestos y arrebatar el maillot amarillo al portugués del UAE Team Emirates Rui Oliveira.

Al igual que en la etapa, le sigue Nych, a 1 minuto y 26 segundos de distancia.

Asimismo, Juaristi subió un puesto y ocupa la quinta posición, seguido por Murguialday, cuyo cuarto lugar en la ronda le catapultó 25 escalones, hasta el sexto.

Ambos están acompañados en este top 10 por su compatriota Adrià Pericas, del UAE Team Emirates, que se mantiene noveno.

Pericas estuvo en el grupo de persecución en los últimos kilómetros e intentó dos ataques, pero acabó decimocuarto, aunque aumentó su ventaja en la clasificación juvenil.

Tras recorrer su tramo más emblemático, la Volta a Portugal contará este lunes con una contrarreloj de 17,4 kilómetros que partirá de Anadia y terminará en Águeda, dos ciudades del centro del país.