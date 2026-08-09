Ingebrigtsen, Duplantis, María Pérez o Kelly Hodgkinson, estrellas para los Europeos

Los Europeos de atletismo al aire libre son el punto culminante de la temporada. Desde el principio, en 1934, se celebraba cada cuatro años, a excepción de Atenas'69 y Helsinki'71, hasta la edición de Barcelona en 2010. A partir de ese momento se decidió celebrar cada dos años, coincidiendo con los Juegos Olímpicos cada cuatro.

Por primera vez una ciudad inglesa acoge la competición, que se disputará en el Alexander Stadium, inaugurado en 1976 y con capacidad para 18.000 espectadores. La elegida es Birmingham, ciudad que ha acogido dos Mundiales y un campeonato continental de pista cubierta.

Se disputarán 50 pruebas, más que ninguna edición anterior, ya que se incluye por primera vez el relevo mixto de 4x100 metros. Además, se disputará el maratón, sustituto del medio maratón de Roma 2024, que repartirá medallas por equipos con la suma de los tres mejores tiempos, así como el relevo 4x400 metros mixto, ya asentado en el programa, y las nuevas distancias de maratón (42.195 metros) y medio maratón (21.097 metros) en marcha.

Diez vigentes campeones del mundo, aunque algunos en otras pruebas, pelearán en la ciudad inglesa por el ansiado título continental. Es el caso del francés Jimmy Gressier (5.000/10.000), los suecos Armand Duplantis (pértiga) y Daniel Stahl (disco), el italiano Mattia Furlani (longitud), los portugueses Pedro Pichardo (triple salto) e Isaac Nader (1.500) Daniel Ståhl (disco), el alemán Leo Neugebauer (decatlón), la neerlandesa Femke Bol (800), la suiza Ditaji Kambundji (100 vallas) y la española María Pérez (medio maratón).

Otra de las estrellas es el noruego Jakob Ingebrigtsen, campeón olímpico de 1.500 metros en Tokio 2020 y de 5.000 en París 2024, que tras once meses aquejado de una lesión en el tendón de Aquiles, desde los Mundiales de Tokio, regresará a la competición aunque solo correrá los 5.000 metros, por lo que no podrá firmar un nuevo doblete en 1.500 y 5.000 como en los últimos tres Europeos de Berlín 2018, Múnich 2022 y Roma 2024.

Ingebrigtsen, junto con Duplantis y el griego Miltiadis Tentoglou (longitud), aspira a conseguir su cuarto título europeo consecutivo en sus respectivas pruebas, mientras que la ucraniana Yaroslava Mahuchikh (altura) y la británica Kelly Hodgkinson (800) buscarán su triplete de títulos.

El atleta de mayor edad inscrito en el campeonato es el veterano marchador portugués Joao Vieira (20 de febrero de 1976), que compite en la primera edición de la media maratón marcha, y la atleta más joven es la velocista griega Apostolia Antonatou (28 de diciembre de 2009), que ha sido seleccionada para la prueba femenina de relevos 4x100 metros.

En los Europeos de Atletismo de 2024 celebrados en Roma, la anfitriona Italia encabezó el medallero con 11 medallas de oro y 24 medallas en total, por delante de Francia, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Noruega y Suiza, que ganaron cuatro medallas de oro cada una.

Al igual que en el Europeo de Roma 2024, las diez mejores marcas de los campeonatos continentales serán premiadas con una Gold Crown (corona de oro) y una bonificación de 50.000 euros, un total que asciende a 500.000 euros en premios.