Polideportivo
09 de agosto de 2026 a la - 16:05

Lunes, 10 de agosto de 2026

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Montevideo. Presentación del exfutbolista Diego Forlán como nuevo seleccionador de la sub-20 de Uruguay, así como de la absoluta mientras se elige al sustituto del argentino Marcelo Bielsa, destituido tras la eliminación tras la fase de grupos del Mundial de 2026.

Por EFE

Redacción deportes. El mediofondista noruego Jakob Ingebrigtsen, que reaparece tras casi un año alejado de las pistas, el pertiguista sueco Armand Duplantis, la marchadora española María Pérez o la británica Kelly Hodgkinson (800) son algunas de las estrellas que dan brillo a los Europeos de atletismo de aire libre de Birmingham (Reino Unido), que se disputan entre este lunes y el domingo.

Redacción deportes. Con las series de 400 estilos masculino, 100 libre femenino, 50 mariposa masculino, 200 espalda femenino, 100 braza metros, 4x200 libre femenino, 4x200 libre masculino y de 800 libre femenino comienzan las pruebas de natación en línea en la piscina de los Europeos de deportes acuáticos que se disputan en París.

- Campeonatos de Europa de atletismo en Birmingham (Reino Unido) (hasta 16) (FOTO).

- Volta a Portugal (hasta 16). 5ª etapa: CRI Anadia-Águeda, de 17,4 km.

- Presentación oficial de Diego Forlán como nuevo seleccionador sub-20 de Uruguay e interino de la absoluta (19:00 CET. Estadio Centenario de Montevideo).

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Copa Libertadores. Previas de los partidos de ida de los octavos de final Fuminense-Independiente Rivadavia, Estudiantes La Plata-Universidad Católica, Tolima-Independiente del Valle.

- Copa Sudamericana. Previas de los partidos de ida de los octavos de final Boca Juniors-Recoletas, Bolívar-Sao Paulo

- Clasificación mundial tras los torneos del fin de semana.

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París. Comienza la natación en línea (hasta 16).

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta el jueves 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta el jueves 13).

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Redacción EFE Deportes      