Lunes, 10 de agosto de 2026

Redacción deportes. El mediofondista noruego Jakob Ingebrigtsen, que reaparece tras casi un año alejado de las pistas, el pertiguista sueco Armand Duplantis, la marchadora española María Pérez o la británica Kelly Hodgkinson (800) son algunas de las estrellas que dan brillo a los Europeos de atletismo de aire libre de Birmingham (Reino Unido), que se disputan entre este lunes y el domingo.

Redacción deportes. Con las series de 400 estilos masculino, 100 libre femenino, 50 mariposa masculino, 200 espalda femenino, 100 braza metros, 4x200 libre femenino, 4x200 libre masculino y de 800 libre femenino comienzan las pruebas de natación en línea en la piscina de los Europeos de deportes acuáticos que se disputan en París.

- Campeonatos de Europa de atletismo en Birmingham (Reino Unido) (hasta 16) (FOTO).

- Volta a Portugal (hasta 16). 5ª etapa: CRI Anadia-Águeda, de 17,4 km.

- Presentación oficial de Diego Forlán como nuevo seleccionador sub-20 de Uruguay e interino de la absoluta (19:00 CET. Estadio Centenario de Montevideo).

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Copa Libertadores. Previas de los partidos de ida de los octavos de final Fuminense-Independiente Rivadavia, Estudiantes La Plata-Universidad Católica, Tolima-Independiente del Valle.

- Copa Sudamericana. Previas de los partidos de ida de los octavos de final Boca Juniors-Recoletas, Bolívar-Sao Paulo

- Clasificación mundial tras los torneos del fin de semana.

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París. Comienza la natación en línea (hasta 16).

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta el jueves 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta el jueves 13).

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Redacción EFE Deportes