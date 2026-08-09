MotoGP: Raúl Fernández gana en Silverstone

Pese a perder la primera posición tras una mala salida, Jorge Martín recuperó puestos y aumentó su colchón de puntos respecto a sus perseguidores en el campeonato.

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El primero de ellos, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), fue tercero en la carrera del domingo.

“He reconfirmado que tenemos otra vez la velocidad, que me encuentro bien en la moto, puedo hacer las cosas que quiero hacer”, declaró Martín al difusor DAZN España. “Sé que en cuanto todo está en su sitio, puedo pelear por victorias”.

Con un casco que rendía homenaje al segundo Mundial de la selección española de fútbol, conquistado hace menos de un mes en Norteamérica, Fernández logró sumar su segunda victoria en la categoría reina del motociclismo. “Creo que cuando consigues un resultado así, una victoria en MotoGP, algo con lo que sueñas desde pequeño, hay un proceso hasta que lo asumes”, declaró Raúl Fernández.

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Una “carrera perfecta”

La víspera había sido amarga para el madrileño, tras una mala salida y una caída en la carrera esprint.

El piloto de 25 años, que ya ganó la temporada pasada en Australia, adelantó en la salida al ’pole man’ Martín y corrió a un gran ritmo para distanciarse a más de 4 segundos de sus perseguidores.

“Creo que ha sido una carrera perfecta”, definió más tarde en rueda de prensa el vencedor del día, Raúl Fernández.

Por detrás, Martín tuvo que recuperar posiciones y tras superar a su compañero Bezzecchi, se asentó en la segunda posición, aunque incapaz de inquietar al alejado líder de la carrera. La jornada fue mucho más complicada para Bezzecchi, que salvó un podio en condiciones adversas.

El italiano, que sigue recuperándose de una fractura de clavícula, perdió provisionalmente la tercera posición, superado por Álex Márquez (Ducati-Gresini) , pero el español cometió un error y cayó hasta la quinta posición.

Álex Márquez consiguió acercarse a Bezzecchi en las últimas vueltas, pero el italiano se empleó al máximo para defender un podio que celebró con lágrimas.

“Muchas emociones” para Bezzecchi

Operado tras una dura caída en el GP de Alemania en julio, el italiano ha reconocido “sufrir” durante todo el fin de semana en Silverstone.

“Hoy hubo muchas emociones pero es muy satisfactorio”, reconoció el piloto de 27 años en rueda de prensa.

Pedro Acosta (KTM) fue quinto, seguido del italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46). Por detrás quedó Marc Márquez (Ducati), en dificultades todo el fin de semana.

Pese a la segunda posición, el resultado es muy positivo para Martín, que conquistó la carrera esprint del sábado.

El campeón del mundo 2024 y líder del campeonato abandona Reino Unido con 31 puntos de ventaja sobre Bezzecchi, segundo.

El japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) es el mayor perjudicado del domingo, tras haber abandonado por una caída, y pasa a ser tercero del campeonato, a 37 puntos de Martín.

En Moto2 la victoria fue para el checo Filip Salac y en Moto3 se impuso el local Scott Ogden, en una carrera en la que el argentino Valentín Perrone fue tercero.

El campeonato se reanudará dentro de tres semanas con el Gran Premio de Aragón, del 28 al 30 de agosto.