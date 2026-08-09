Niemann gana en Nueva York su segundo torneo de la temporada en el LIV Golf

Niemann cerró la ronda en el Trump National Golf Club Bedminster con 69 golpes (-2) para un acumulado de dieciséis bajo el par. El chileno entregó este domingo una tarjeta con un 'eagle', dos 'birdies' y dos 'bogeys'.

En un momento, tras el sexto hoyo, Niemann vio como Varner III le igualaba a golpes, pero el estadounidense no pudo consolidar su remontada y terminó con catorce bajo el par.

El de Nueva York es el segundo torneo para Niemann esta temporada, después del conquistado en Corea del Sur, y el noveno de su palmarés, con lo que se afianza como el jugador con más títulos individuales en la historia del LIV Golf.

Por su parte, el español Jon Rahm se aseguró en Nueva York, en la antepenúltima prueba del año, su tercer campeonato individual consecutivo, pese a terminar el torneo en el puesto 41, con un acumulado de ocho golpes sobre el par.

Sergio García terminó undécimo con tres bajo el par, David Puig con un +2 y Josele Ballester con un +5. El mexicano Abraham Ancer también completó el torneo con un +5, mientras que su compatriota Carlos Ortiz lo cerró con un +7.