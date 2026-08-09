Sabalenka queda eliminada de Canadá y Jódar sigue sorprendiendo

Ekaterina Alexandrova dio la gran sorpresa en Toronto, donde este año se juega el WTA 1000 canadiense al eliminar a Aryna Sabalenka, a la que venció por 7-6 (7/3), 4-6 y 6-4 en dos horas y 29 minutos de partido.

Lea más: Albirroja debuta con triunfo contra Uruguay en la Copa América Sub 17 de futsal

“No tenía ninguna expectativa antes del partido”, dijo Alexandrova, de 31 años. “Sabía que iba a ser súper difícil cuando salí a la pista. Intenté arriesgar tanto como fuera posible porque sentí que era la única manera de crear oportunidades”, agregó.

Alexandrova buscará un lugar en semifinales contra la ucraniana Elina Svitolina, novena sembrada, que en horario nocturno derrotó a la estadounidense Amanda Anisimova, octava preclasificada, por 6-2 y 6-4.

Sabalenka pone en riesgo su reinado

Sabalenka, líder del tenis femenino desde octubre de 2024, puso en peligro el primer lugar del ranking, que persigue su escolta, la kazaja Elena Rybakina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si bien se irá de Canadá con el primer puesto en su poder, ya que debía llegar hasta octavos de final para mantenerlo, si Rybakina gana el título en Toronto podría arrebatarle el #1 mundial en el WTA 1000 de Cincinnati, el próximo paso antes del Abierto de Estados Unidos, que se inicia el 30 de agosto.

La kazaja, segunda preclasificada, enfrentará este domingo a la rusa Liudmila Samsonova por el pase a cuartos de final de Toronto.

En Flushing Meadows, Sabalenka buscará su tercer título consecutivo del Abierto de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año.

Más temprano, la polaca Iga Swiatek volvió a mostrar su capacidad de reacción y venció de atrás a la ucraniana Marta Kostyuk por 3-6, 6-1 y 6-2.

Swiatek, séptima sembrada, tras jugar un pésimo primer set cambió por completo el partido a partir del segundo parcial: elevó la intensidad, encontró mayor profundidad con sus golpes y pasó a dominar los intercambios. “Claramente estoy en otra dinámica. Siento que puedo desarrollar mi juego”, dijo la polaca. “Hasta el final tuve bastante confianza en mi plan de juego y en mis puntos fuertes”, agregó.

Swiatek, octava del mundo, irá por un lugar en las semifinales ante la rusa Diana Shnaider, que dio el golpe al eliminar por un doble 6-3 a Jessica Pegula, tercera favorita y campeona del Abierto de Canadá en 2023 y 2024, en poco más de una hora.

Shnaider, decimoquinta favorita, impuso desde el comienzo un tenis agresivo y aprovechó las condiciones de la jornada para incomodar a Pegula, que nunca encontró la manera de cambiar el rumbo del partido.

“Siento que esta semana me he sentido muy cómoda, tanto en defensa como a la hora de lanzar algunos golpes ganadores”, dijo Shnaider. “Hoy elegí un objetivo más amplio, pero a veces le pegué con mucha fuerza a la pelota”, agregó la semifinalista de Roland Garros este año.

Jódar sigue sorprendiendo

En el Masters 1000 canadiense, que este año tiene a Montreal como sede, el adolescente español Rafael Jódar avanzó este sábado a cuartos de final, al igual que el italiano Luciano Darderi y el estadounidense Brandon Nakashima.

Jódar, decimoquinto del mundo, derrotó al checo y octavo cabeza de serie Jiri Lehecka por 6-3 y 6-3. El español, de 19 años, subcampeón la semana pasada en el ATP de Washington, sumó su 33ª victoria de la temporada para alcanzar los cuartos de final en siete de sus últimos ocho torneos.

Por su parte, Luciano Darderi, decimonoveno cabeza de serie, abrió la jornada con una remontada ante el portugués Nuno Borges al que venció 4-6, 6-3 y 7-5.

Darderi, que llega a cuartos por décima ocasión en el año, se medirá por un lugar en semifinales con el estadounidense Brandon Nakashima, que derrotó a francés Arthur Rinderknech por 7-6 (7/4), 5-7 y 7-5.

“Sabía que tenía que salir con todo desde el principio”, dijo el estadounidense tras alcanzar por primera vez los cuartos de final de un Masters 1000. “Necesitaba mantener la concentración y aprovecharlo cuando tuviera oportunidades. Mi nivel está creciendo con cada partido y estoy intentando sacarle el máximo provecho”, añadió Nakashima.