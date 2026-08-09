Albirroja debuta con triunfo contra Uruguay en la Copa América Sub 17 de futsal

El cuadro albirrojo se repuso de un adverso 0-2 a favor de los orientales, en el primer tiempo, para igualar y sacar ventaja en la complementaria del juego debut por el Sub 17 de Futsal FIFA. El rival de este domingo es el cuadro cafetero.

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Los albirrojos dirigidos por Manuel Aquino no se achicaron ante los celestes y salieron decididos del vestuario para disputar el segundo tiempo y rápidamente encontrar los goles de la victoria.

Los goles albirrojos fueron de Octavio Cáceres, Julio Cáceres, Giulianno Tessaro, Fabricio Giménez y Mauro Mora.

En cuanto a los demás resultados:

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Grupo A: Colombia 3 - Chile 3. Libre : Venezuela;

Grupo B: Argentina 5 - Ecuador 0, Perú 2 - Bolivia 1. Libre : Brasil.

* Colombia, el rival dominguero. El rival de la fecha 2 es el siempre duro cuadro de Colombia.

El partido entre los colombianos y paraguayos será en el choque de fondo del día, a partir de las 19:00.

Paraguay tiene fecha libre este lunes, y el martes es día de descanso para todas las delegaciones.

El cuadro guaraní volverá a jugar el miércoles contra Chile y el jueves enfrentará a Venezuela, siempre a las 19:00, por la fase del Grupo A.

SÍNTESIS

Paraguay 5 - Uruguay 3

Estadio: Complejo CONMEBOL SUMA. Primer árbitro: Alfredo Wagner (BRA). Segundo árbitro: Guilherme Schwinden (BRA). Tercer árbitro: Jorge Peñafiel (PER). Cuarto árbitro: Jhon Prudencio (PER). Cronometrista: Alfredo Gutiérrez (BOL). Delegado CONMEBOL: Ernesto Braun (VEN).

Alineaciones

Paraguay 5: Antonio Acuña; Mauro Mora, Oliver Sandoval, Fabricio Giménez y Julio Cáceres. Alternaron: Rafael Krutzmann, Octavio Cáceres, Rodrigo Castillo, Alex Cardozo, Agustín Barreto, Giulianno Tessaro, Derlis Mora, Mathias Acosta, Álvaro Valdez. DT: Manuel Aquino.

Uruguay 3: Mateo Assandri; Jeremy Rodríguez, Ismael Ramos, Leandro Martínez y Faustino Osores. Alternaron: Alejandro Lara, Mauro González, Francisco Morales, Ignacio Moreira, Luciano Sánchez, Benjamín Lausarot, Samuel Rodríguez, Salvador Falconi, Steffano Berreta. DT: Gabriel De Simone.

Goles. PT 5’ Mateo Assandri, 14’50” Faustino Osores (U); ST 3’50” Octavio Cáceres, 8’ Julio Cáceres, 9’28” Giulianno Tessaro, 13’ Fabricio Giménez y 17’ Mauro Mora (P), 18’30” Steffano Berreta.

Amonestados: PT 4’50” Fabricio Giménez y 10’ ST Mathias Acosta (P); PT 8’ Leandro Martínez, 9’ Ismael Ramos, 17’ Jeremy Rodríguez y ST 6’ Luciano Sánchez.

Expulsados: ST 6’ Ismael Ramos y 16’ Leandro Martínez (U).