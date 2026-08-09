Polideportivo
09 de agosto de 2026 a la - 02:44

Albirroja debuta con triunfo contra Uruguay en la Copa América Sub 17 de futsal

La selección paraguaya Sub17 empezó con triunfo sobre Uruguay en la Copa América que se disputa en el Complejo SUMA de Luque. Este domingo jugará contra Colombia.
La selección paraguaya Sub17 empezó con triunfo sobre Uruguay en la Copa América que se disputa en el Complejo SUMA de Luque. Este domingo jugará contra Colombia.

La selección paraguaya se impuso por 5-3 a su par de Uruguay en el arranque de la Copa América Sub 17 de futsal, que se disputa desde este sábado en el Complejo SUMA de Luque. Este domingo jugará contra Colombia, por la Fecha 2 del torneo sudamericano.

Por ABC Color

El cuadro albirrojo se repuso de un adverso 0-2 a favor de los orientales, en el primer tiempo, para igualar y sacar ventaja en la complementaria del juego debut por el Sub 17 de Futsal FIFA. El rival de este domingo es el cuadro cafetero.

Lea más: Copa América Sub 17 se inicia este sábado en el Complejo SUMA

Los albirrojos dirigidos por Manuel Aquino no se achicaron ante los celestes y salieron decididos del vestuario para disputar el segundo tiempo y rápidamente encontrar los goles de la victoria.

Los goles albirrojos fueron de Octavio Cáceres, Julio Cáceres, Giulianno Tessaro, Fabricio Giménez y Mauro Mora.

En cuanto a los demás resultados:

Grupo A: Colombia 3 - Chile 3. Libre: Venezuela;

Grupo B: Argentina 5 - Ecuador 0, Perú 2 - Bolivia 1. Libre: Brasil.

* Colombia, el rival dominguero. El rival de la fecha 2 es el siempre duro cuadro de Colombia.

El partido entre los colombianos y paraguayos será en el choque de fondo del día, a partir de las 19:00.

Paraguay tiene fecha libre este lunes, y el martes es día de descanso para todas las delegaciones.

El cuadro guaraní volverá a jugar el miércoles contra Chile y el jueves enfrentará a Venezuela, siempre a las 19:00, por la fase del Grupo A.

SÍNTESIS

Paraguay 5 - Uruguay 3

Estadio: Complejo CONMEBOL SUMA. Primer árbitro: Alfredo Wagner (BRA). Segundo árbitro: Guilherme Schwinden (BRA). Tercer árbitro: Jorge Peñafiel (PER). Cuarto árbitro: Jhon Prudencio (PER). Cronometrista: Alfredo Gutiérrez (BOL). Delegado CONMEBOL: Ernesto Braun (VEN).

Alineaciones

Paraguay 5: Antonio Acuña; Mauro Mora, Oliver Sandoval, Fabricio Giménez y Julio Cáceres. Alternaron: Rafael Krutzmann, Octavio Cáceres, Rodrigo Castillo, Alex Cardozo, Agustín Barreto, Giulianno Tessaro, Derlis Mora, Mathias Acosta, Álvaro Valdez. DT: Manuel Aquino.

Uruguay 3: Mateo Assandri; Jeremy Rodríguez, Ismael Ramos, Leandro Martínez y Faustino Osores. Alternaron: Alejandro Lara, Mauro González, Francisco Morales, Ignacio Moreira, Luciano Sánchez, Benjamín Lausarot, Samuel Rodríguez, Salvador Falconi, Steffano Berreta. DT: Gabriel De Simone.

Goles. PT 5’ Mateo Assandri, 14’50” Faustino Osores (U); ST 3’50” Octavio Cáceres, 8’ Julio Cáceres, 9’28” Giulianno Tessaro, 13’ Fabricio Giménez y 17’ Mauro Mora (P), 18’30” Steffano Berreta.

Amonestados: PT 4’50” Fabricio Giménez y 10’ ST Mathias Acosta (P); PT 8’ Leandro Martínez, 9’ Ismael Ramos, 17’ Jeremy Rodríguez y ST 6’ Luciano Sánchez.

Expulsados: ST 6’ Ismael Ramos y 16’ Leandro Martínez (U).