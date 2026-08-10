APG Ladies Academy será oficialmente presentada este miércoles, en la sede matriz

Una novel y prometedora propuesta presentará la Asociación Paraguaya de Golf (APG), una academia para promover y formar en esta disciplina deportiva a la mujer paraguaya.

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Con este proyecto la APG reafirma el compromiso con una práctica más inclusiva, moderna y sostenible para la mujer.

La APG Ladies Academy está creada para el desarrollo integral de la golfista amateur, promoviendo de esta manara no solo enriquecerla en el aspecto deportivo, sino además en el crecimiento personal, ya que se conformarán grupos de confraternidad de féminas.

En el lanzamiento oficial, este miércoles, se pretende reunir a dirigentes, golfistas, profesionales, medios de comunicación e invitados especiales para dar inicio a un proyecto que marcará un nuevo capítulo en la historia del golf paraguayo.

El mentor para esta iniciativa es Alex Kent, titular de la Asociación Paraguaya de Golf, y para ello confió en un Comité Organizador de Damas.

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Este grupo liderará la propuesta estratégica destinada a incrementar la participación femenina en el golf y consolidar una comunidad cada vez más activa e integrada.

* Coordinación y Comité Organizador. La Coordinadora de la Academia será María Ruiz de Cabello y el Comité Organizador estará compuesto por:

Gte. APG Patricia Macchi, Mirian Mingo y Martha Arbo.

* Otros detalles. Durante el lanzamiento de la Academia se realizarán demostraciones técnicas, a través del Head Pro: Jesús Alonzo y Randall Murdoch, y golfistas representantes de distintos clubes del país.

Además se contará con la presencia de profesionales internacionales invitados, y la cobertura de Golf Channel como media partner.

Con este proyecto, nuestro país se suma a la tendencia mundial puesto que el golf femenino es uno de los segmentos de mayor crecimiento mundial de los últimos tiempos.

Horarios de clases: Lunes a jueves de 20:00 a 22:00.

Contacto: María Eugenia Ruíz de Cabello, Directora Academia Ladies APG - (0976) 927043; +595 994 199998.