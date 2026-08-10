Clausura del Cuarto torneo universitario intercurso 2026

Con elevada camaradería y alegría se llegó al cierre de un torneo que estuvo marcado por el compañerismo, la sana competencia y el fortalecimiento de los lazos de amistad entre estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad Nihon Gakko, con sede en Fernando de la Mora.

Los organizadores del torneo intercuro felicitan a todos los equipos participantes por el compromiso, entusiasmo y espíritu deportivo, que hicieron de esta competencia una verdadera fiesta universitaria. Asimismo agradecen a los directivos, coordinadores, docentes, funcionarios y muy especialmente a cada uno de los estudiantes por acompañar y hacer posible esta actividad. Gracias a este Torneo de Integración 2026 se fortalecieron la convivencia universitaria, promovimos el trabajo en grupo y se construyeron nuevos lazos de amistad que seguirán enriqueciendo la vida de la comunidad académica.

Los alumnos se organizaron en los distintos Semestres de las Carreras, en los que cada Semestre llevó el nombre de un determinado país: Paraguay-Japón-Brasil-Argentina-Uruguay-Chile-Portugal-Hungría-España-Italia-Inglaterra-Francia-Rusia y Suecia..

Las competencias fueron en las disciplinas de Futsal masculino, Voley mixto y Ajedrez.

* Nómina de ganadores.

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Vóley mixto

Campeón: Uruguay – Primer semestre de Ingeniería Informática.

Futsal masculino

Campeón: Noruega - Décimo semestre de la Licenciatura en Administración de Empresas.

Ajedrez

Campeón: primer semestre de Ingeniería Informática.

Con mucho entusiasmo se han preparando los jóvenes y cada uno compitió en la defensa de sus colores, se presentaron hermosas coreografías en el aspecto artístico y en lo deportivo, se tuvieron partidos muy interesantes. De esta manera el Nihon Gakko busca crear espacios de camaradería deportiva entre sus estudiantes y que puedan desarrollar las distintas disciplinas del deporte, interrelacionados con la expresión artística-cultural de cada estudiante, buscando siempre mejorar la calidad de vida y alcanzar la excelencia y la felicidad.