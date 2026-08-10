Polideportivo
10 de agosto de 2026 a la - 14:10

El danés Johansen se impone de nuevo en una contrarreloj de la Volta a Portugal

Imagen sin descripción

Lisboa, 10 ago (EFE).- El danés Julius Johansen volvió este lunes a imponerse en una contrarreloj en la presente edición de la Volta a Portugal y se adjudicó una quinta etapa de la prueba que no supuso cambios en el liderato, aún con el francés Alexis Guerin.

Por EFE

Tras haber ganado el prólogo, Johansen, del UAE Team Emirates, sumó otro podio tras recorrer los 17,4 kilómetros entre las localidades de Anadia y Águeda en 21 minutos, 13 segundos y 548 centésimas.

Le siguieron el portugués Tiago Antunes, del Efapel Cycling, y el neerlandés Axel van der Tuuk, del Euskaltel-Euskadi, con +30 segundos y +35, respectivamente.

El ganador de las dos últimas ediciones de la Volta a Portugal, el ruso Artem Nych, terminó cuarto y no pudo arrebatar el liderato a su compañero del Anicolor/Campicarn, Alexis Guerin, que se mantiene en lo más alto de la clasificación gracias a su octavo puesto en la contrarreloj.

Fue también una etapa positiva para el español del Team Emirates Adrià Pericas, que acabó décimo y subió cinco puestos en la general, donde ocupa la quinta posición.

El ciclista catalán está siendo una de las revelaciones de esta 'Volta' lusa y se mantiene aferrado al maillot blanco, el de la juventud.

Menos suerte tuvo su compatriota Txomin Juaristi, del Euskaltel-Euskadi, que tuvo que cambiar de bicicleta a mitad del recorrido por un pinchazo en la rueda trasera, lo que le hizo caer al puesto 28 en la etapa y del quinto al décimo en la clasificación general.

La Volta a Portugal tendrá un día de descanso este martes y volverá el miércoles con su sexta etapa, un recorrido de 132,6 kilómetros a orillas del río Duero, entre las localidades de Santa Maria da Feira y Peso da Régua.