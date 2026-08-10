El danés Johansen se impone de nuevo en una contrarreloj de la Volta a Portugal

Tras haber ganado el prólogo, Johansen, del UAE Team Emirates, sumó otro podio tras recorrer los 17,4 kilómetros entre las localidades de Anadia y Águeda en 21 minutos, 13 segundos y 548 centésimas.

Le siguieron el portugués Tiago Antunes, del Efapel Cycling, y el neerlandés Axel van der Tuuk, del Euskaltel-Euskadi, con +30 segundos y +35, respectivamente.

El ganador de las dos últimas ediciones de la Volta a Portugal, el ruso Artem Nych, terminó cuarto y no pudo arrebatar el liderato a su compañero del Anicolor/Campicarn, Alexis Guerin, que se mantiene en lo más alto de la clasificación gracias a su octavo puesto en la contrarreloj.

Fue también una etapa positiva para el español del Team Emirates Adrià Pericas, que acabó décimo y subió cinco puestos en la general, donde ocupa la quinta posición.

El ciclista catalán está siendo una de las revelaciones de esta 'Volta' lusa y se mantiene aferrado al maillot blanco, el de la juventud.

Menos suerte tuvo su compatriota Txomin Juaristi, del Euskaltel-Euskadi, que tuvo que cambiar de bicicleta a mitad del recorrido por un pinchazo en la rueda trasera, lo que le hizo caer al puesto 28 en la etapa y del quinto al décimo en la clasificación general.

La Volta a Portugal tendrá un día de descanso este martes y volverá el miércoles con su sexta etapa, un recorrido de 132,6 kilómetros a orillas del río Duero, entre las localidades de Santa Maria da Feira y Peso da Régua.