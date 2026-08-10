Jakob Ingebrigtsen, rey de Europa de los 5.000 metros por cuarta vez

Ingebrigtsen, de 25 años, anunció hace unas semanas su participación en estos Europeos de Birmingham, pero, a diferencia de otras ocasiones, para participar solo en los 5.000 metros y no también en los 1.500, en los que ganó en Berlín 2018, Múnich 2022 y Roma 2024 firmando tres dobletes.

Su decisión se debió tras la decepción que supuso su paso por el Mundial de Tokio 2025, en el que aquejado de esa lesión fue eliminado en las series de clasificación los 1.500 metros y terminó décimo en los 5.000 metros, su última carrera competitiva antes de Birmingham.

El mediofondista noruego realizó una carrera impecable sobre la pista del Alexander Stadium y, aunque afrontó la última vuelta encerrado en la calle interior, logró salir de ella para buscar su hueco, cambiar el ritmo y adelantar en la última recta al alemán Florian Bremm, plata (13:15.60), y al francés Etienne Daguinos (13:16.09). Otro francés, aspirante al oro, Jimmy Gressier, medallista de bronce en el Mundial de Tokio 2025, quedó cuarto (13:16.36).

"Soñé con este momento hace dos semanas, cuando dije que vendría aquí, y ha sido suficiente", dijo al terminar su carrera Ingebrigtsen, que permanece invicto en los campeonatos europeos desde que ganó el doblete de 1.500 y 5.000 en Berlín 2018, cuando solo tenía 17 años.

En los 100 metros lisos se coronó como reina de la velocidad la británica Amy Hunt con 11.00, que aventajó en solo dos centésimas a la polaca Ewa Swoboda (11.02). Tercera quedó la belga Delphine Nkansa (11.06), que hizo marca personal.

La final del relevo 4x400 mixto fue para Noruega, que, con un equipo formado por Karsten Warholm, Amalie Iuel, Andreas Kulseng y Henriette Jagger, firmó 3:09.62, récord de los campeonatos y récord nacional. La plata fue para Gran Bretaña y el bronce para Países Bajos.

En la final de peso femenina, la neerlandesa Jessica Schilder logró su tercer oro europeo al vencer en la final con mucha autoridad con una marca de 20,73 metros, por delante de su compatriota Jorinde Van Klinken, segunda (19,64), y la alemana Yemisi Mabry (19,50), tercera.

En la masculina el triunfo fue para el italiano Leonardo Fabbri con 22,31 metros. La plata fue para su compatriota Zane Weir (21,12) y el bronce para el sueco Wictor Petersson (20,97).