Kenia presenta su candidatura para acoger el Mundial de Atletismo en 2029

“‎Kenia ha presentado una candidatura sólida y respaldada por el Gobierno que se espera sirva como un impulso fuerte e histórico para el continente africano”, indicó la AK en un comunicado.

En caso de que Nairobi fuese elegida, sería la primera vez en la historia que un campeonato mundial de categoría absoluta se celebraría en África.

‎“‎El Gobierno ha comprometido su total apoyo a la candidatura, asegurando el marco organizativo necesario, las medidas de seguridad y la infraestructura moderna requerida para albergar un evento de talla mundial”, añadió la federación.

Nairobi competirá con Londres, Roma y Múnich por la edición de 2029 y se espera que la ciudad escogida sea anunciada por World Athletics —órgano rector de este deporte a nivel global— después del Campeonato Mundial de Atletismo previsto en Budapest el próximo mes.

‎En el pasado, Nairobi ha hospedado los Campeonatos Mundiales de Atletismo Sub-18 y Sub-20 en 2017 y 2021, respectivamente, mientras que la ciudad costera de Mombasa (sur) fue anfitriona de los Campeonatos Mundiales de Cross en 2007.

Además, el país acogió el Campeonato Africano de Atletismo en 2010 y alberga pruebas anuales de la categoría Gold Label de World Athletics.

Según World Athletics, Kenia se sitúa solo por detrás de Estados Unidos en el medallero histórico de la disciplina.