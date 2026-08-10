Lunes, 10 de agosto de 2026

Redacción Deportes. El internacional español Rodri Hernández, por el que el Barcelona negocia con el Manchester City, y el argentino Julián Álvarez, que debe incorporarse a la pretemporada de su equipo, el Atlético de Madrid, en medio del interés por él del club azulgrana, centran el mercado de fichajes del fútbol español a menos de una semana del incio de la Liga.

Redacción deportes. El español Rafa Jódar y el francés Arthur Fils dirimen un duelo entre dos jóvenes más que prometedores en los cuartos de final del Masters 1.000 de Montreal (Canadá), ronda en la que también se encuentran el italiano Luciano Darderi y el estadounidense Brandon Nakashima.

Redacción deportes. El mediofondista noruego Jakob Ingebrigtsen, que reaparece tras casi un año alejado de las pistas; el pertiguista sueco Armand Duplantis, la marchadora española María Pérez o la británica Kelly Hodgkinson (800) son algunas de las estrellas que dan brillo a los Europeos de atletismo de aire libre de Birmingham (Reino Unido), que comienzan este lunes.

Redacción deportes. Las pruebas de natación en línea en la piscina de los Europeos de deportes acuáticos, que se disputan en París, comienzan este lunes con las series de 400 estilos masculino, 100 libre femenino, 50 mariposa masculino, 200 espalda femenino, 100 braza metros, 4x200 libre femenino, 4x200 libre masculino y de 800 libre femenino.

- Campeonatos de Europa de atletismo en Birmingham (Reino Unido) (hasta 16) (FOTO).

- Volta a Portugal (hasta 16). 5ª etapa: CRI Anadia-Águeda, de 17,4 km.

- Presentación oficial de Diego Forlán como nuevo seleccionador sub-20 de Uruguay e interino de la absoluta (19:00 CET. Estadio Centenario de Montevideo).

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Copa Libertadores. Previas de los partidos de ida de los octavos de final Fuminense-Independiente Rivadavia, Estudiantes La Plata-Universidad Católica, Tolima-Independiente del Valle.

- Copa Sudamericana. Previas de los partidos de ida de los octavos de final Boca Juniors-Recoletas, Bolívar-Sao Paulo

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París. Comienza la natación en línea (hasta 16).

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta el jueves 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta el jueves 13).

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Redacción EFE Deportes