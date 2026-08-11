Abierto de Asunción: dos días de alto nivel en el tenis de mesa

El certamen, organizado por la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa (FPTM), tendrá como escenario el Estadio de la FPTM, ubicado dentro de la Secretaría Nacional de Deportes, y contará con unas 14 mesas Double Fish y piso de goma.

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La competencia incluirá las categorías Sub 9, 11, 13, 15, 19, 21, 29, Todo Competidor Absoluto y Todo Competidor Femenino, además de las categorías Maxi 30, 40, 50, 60 y 70. Como novedad, este año se incorpora la modalidad de dobles, con niveles Avanzado, Intermedio e Inicial.

El Abierto de Asunción ha recibido en años anteriores a jugadores de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, además de figuras olímpicas como Horacio Cifuentes.

Las inscripciones estarán abiertas hasta este miércoles 12 de agosto. Los atletas nacionales podrán registrarse mediante el sistema online de la FPTM, mientras que los extranjeros deberán comunicarse con la organización.