Mariano González, el paraguayo que escala en el ranking mundial en pádel

El paraguayo Mariano González alcanzó oficialmente el puesto 53 del ranking mundial de la Federación Internacional de Pádel (FIP) y se consolidó como el número uno de nuestro país.

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Con 1.161 puntos, González escaló 14 posiciones en la última actualización del ranking, confirmando el vertiginoso crecimiento que viene experimentando desde su ingreso al profesionalismo.

Junto al español Francisco “Curro” Cabeza Teres, su habitual compañero de dupla, el paraguayo se convirtió además en el primer jugador nacional en alcanzar los cuartos de final de un torneo P1 del circuito Premier Padel, un resultado que marcó otro hito para el pádel paraguayo.

La temporada 2026 viene siendo especialmente destacada para González. Tras romper la barrera del Top 100, conquistó el FIP Bronze de Marrakech, en Marruecos, y alcanzó las semifinales del FIP Gold de Almaty, en Kazajistán.

El joven encarnaceno también protagonizó una gran actuación en el P1 de Valencia, donde junto a Cabeza llevó hasta tres sets a la dupla conformada por Alejandro Galán y Federico Chingotto, una de las mejores del circuito mundial.

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Con dos temporadas como profesional, González registra 30 victorias en 47 partidos, con una efectividad del 63,8%, números que reflejan su rápida adaptación al máximo nivel.

Ahora, “Marianito” tendrá la oportunidad de competir ante su gente. Del 13 al 16 de agosto disputará el Elevia Padel Open 2026, correspondiente al Circuito Paraguayo de Pádel, en el Complejo Deport Center de Encarnación.