El italiano Diego Ulissi renueva con el XDS Astana por una temporada más

"Estoy muy contento de continuar, porque, después de los últimos 18 meses, puedo decir con confianza que he encontrado un grupo increíble de corredores y 'staff' que trabajan excepcionalmente bien juntos. En todas las carreras trato de dar el máximo y lo seguiré haciendo la próxima temporada, aportando mi experiencia para ayudar al equipo a conseguir incluso mejores resultados", declaró el ciclista a su equipo.

Ulissi, de 37 años, recaló en el Astana al comienzo de la temporada 2025, procedente del UAE Team Emirates. Fue uno de los ciclistas importantes en asegurar la salvación de categoría del equipo kazajo, que permaneció en el nivel World Tour.

En 2026, ha participado en carreras como la Milán-Turín, la Amstel Gold Race, la Flecha Valona, la Lieja-Bastoña-Lieja, el Giro de Italia o el recientemente finalizado Tour de Polonia, ejerciendo como gregario, en este último caso, de su compatriota Christian Scaroni, quien terminó séptimo en la general.

"Gracias a su experiencia y excepcional atención a la carrera, se ha convertido en uno de los capitanes clave del equipo, dirigiendo las tácticas desde dentro de la carrera. Además de su trabajo por los compañeros, sigue logrando resultados individuales fuertes", afirma el equipo sobre Ulissi.

En 2025, el italiano ganó el Giro de los Apeninos, así como el maillot de los puntos en el Tour de Grecia, y se subió al podio en una etapa de la Settimana Coppi e Bartali, otra de la ronda helena, una del Giro de Italia y en la Veneto Classic.

"Diego es un ciclista increíblemente experimentado y fuerte que tiene una gran influencia en cómo rinde el equipo, en carrera y fuera de ella. Es un auténtico líder al que los más jóvenes admiran. Estoy encantado de que todavía tenga la motivación de competir al más alto nivel. Espero que continúe al mismo nivel el año que viene", deseó Alexander Vinokurov, jefe del equipo Astana.