La gimnasia comienza su andadura hacia Los Ángeles 2028

El reparto de los billetes para Los Ángeles 2028 estará marcado por la situación de las gimnastas rusas, que no ha dejado de ser noticia después de que la World Gymnastics levantase las restricciones en mayo pasado, y la Federación Europea adoptase la misma postura, dejando atrás las sanciones impuestas desde 2022, por la agresión bélica de Rusia a Ucrania.

La cita mundialista de rítmica contará con 100 gimnastas individuales y 42 conjuntos, de los que los más destacados a lo largo de esta temporada han sido la República Popular China, la Federación Rusa y Brasil, según World Gymnastics.

Sin embargo, países como Alemania, Israel y España, que viene de firmar un triplete de oro en los Europeos del pasado mes de mayo, por segundo año consecutivo, lucharán por estar en el 'top 3' para hacerse con uno de los billetes olímpicos que ya se reparten.

En cuanto a las gimnastas individuales, podremos ver a grandes figuras como la alemana Darja Varfolomeev, que viene de dominar las series de las copas del mundo y competirá en casa, la italiana Sofia Raffaeli, la búlgara Stiliana Nikolova o la ucraniana Tasiia Onofriichuk, junto con la estrella emergente rusa Sofiia Ilteriakova.

Además, en el concurso individual estará presente la española Alba Bautista, que después de superar un 2025 marcado por las lesiones, afronta la cita mundialista con el objetivo de estar entre las 18 mejores.

Por su parte, la artística, tanto femenina como masculina, afronta unos Europeos donde está en juego la plaza para el próximo Mundial, que se celebrará del 17 al 25 de octubre en Róterdam (Países Bajos) y que también adjudicará los primeros pases olímpicos.

Por otro lado, la reincorporación de los gimnastas rusos a la competición ha sido una incógnita hasta el último momento, pues las autoridades croatas habían negado los visados de entrada a siete gimnastas, cuatro del equipo femenino y tres del masculino, entre ellas las medallistas olímpicas Angelina Melnikova y Viktoria Listunova, un entrenador y un médico, según informó este viernes la Federación Rusa.

Sin embargo, este lunes la decisión fue revocada, y Melnikova ya ha viajado a Zagreb, no ha tenido la misma suerte su compañera Listunova, que no acudirá a la cita continental.

Junto a Melnikova competirán Anna Kalmykova, Lyudmila Roshchina, Alena Glotova y Elizaveta Us, que buscarán una plaza para el Mundial de Róterdam; aunque no podrán competir bajo bandera, himno ni colores rusos, según comunicó la European Gymnastics recientemente.