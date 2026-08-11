Luana Mendieta brilla en la Copa Unión y apunta al Sudamericano

La representante del Benítez TKD Club dominó las cuatro modalidades de la competencia, logrando el primer lugar en suelo, salto, barras asimétricas y viga de equilibrio.

Lea más: Los 76ers de LeBron debutarán en el Garden y visitarán a los Lakers en Navidad

Estos resultados también le permitieron quedarse con el título de la clasificación general individual.

Mendieta ya cuenta con experiencia internacional, luego de representar a Paraguay en el Sudamericano disputado en Medellín, Colombia, donde obtuvo la medalla de oro en viga.

La Copa Unión 4.0 reunió a unos 250 gimnastas de diferentes clubes y academias del país, consolidándose como una de las principales competencias de formación de la gimnasia artística nacional.

El próximo desafío para Luana será en casa. Del 2 al 6 de setiembre, el pabellón de gimnasia de la Secretaría Nacional de Deportes albergará el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística Femenina – Niveles USAG Asunción 2026, donde la joven gimnasta buscará volver a subir al podio representando a Paraguay.