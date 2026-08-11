Polideportivo
11 de agosto de 2026 a la - 15:35

Luana Mendieta brilla en la Copa Unión y apunta al Sudamericano

Luana Mendieta Benítez tuvo una actuación perfecta en la Copa Unión 4.0 de gimnasia artística femenina.
Luana Mendieta Benítez tuvo una actuación perfecta en la Copa Unión 4.0 de gimnasia artística femenina.

Con apenas 11 años, Luana Mendieta Benítez tuvo una actuación perfecta en la Copa Unión 4.0 de gimnasia artística femenina, donde se consagró campeona absoluta del Nivel 3 y conquistó cinco medallas de oro.

Por ABC Color

La representante del Benítez TKD Club dominó las cuatro modalidades de la competencia, logrando el primer lugar en suelo, salto, barras asimétricas y viga de equilibrio.

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Estos resultados también le permitieron quedarse con el título de la clasificación general individual.

Mendieta ya cuenta con experiencia internacional, luego de representar a Paraguay en el Sudamericano disputado en Medellín, Colombia, donde obtuvo la medalla de oro en viga.

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La Copa Unión 4.0 reunió a unos 250 gimnastas de diferentes clubes y academias del país, consolidándose como una de las principales competencias de formación de la gimnasia artística nacional.

El próximo desafío para Luana será en casa. Del 2 al 6 de setiembre, el pabellón de gimnasia de la Secretaría Nacional de Deportes albergará el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística Femenina – Niveles USAG Asunción 2026, donde la joven gimnasta buscará volver a subir al podio representando a Paraguay.