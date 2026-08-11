Martes, 11 de agosto de 2026

Redacción Deportes. Los partidos de ida Fuminense-Independiente Rivadavia y Estudiantes La Plata-Universidad Católica abren este martes los octavos de final de la Copa Libertadores de América de Fútbol, tras la suspensión del Tolima-Independiente del Valle por el terremoto de magnitud 7,4 grados registrado en Colombia .

. Además, previas de los partidos del miércoles: Palmeiras-Cerro Porteño, Platense-Coquimbo y Cruzeiro-Flamengo.

Redacción Deportes. La ronda de octavos de final de la Copa Sudamericana de fútbol empieza este martes con dos partidos de ida: Boca Juniors-Recoletas y Bolívar-Sao Paulo.

. Asimismo, previas de los partidos del miércoles: Bragantino-Atlético Mineiro y Tigre-Montevideo City, tras la suspensión del Independiente Santa Fe-River Plate debido al seismo en Colombia.

Redacción Deportes. El mercado de fichajes de LaLiga española, que comienza este sábado, gana en intensidad, con la atención fijada en el futuro del internacional español Rodri Hernández, por el que el Barcelona negocia con el Manchester City, y el argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, en medio del interés del club azulgrana, y la posible salida de éste de Ferran Torres, autor del gol del triunfoe de España en la final del Mundial.

Valencia (España). El 11 de agosto de 1976, hace exactamente medio siglo, un argentino de 22 años recién cumplidos aterrizó en España: su nombre era todavía desconocido en Valencia, aunque, con el paso de los años, Mario Alberto Kempes Chiodi se convirtió en el mejor futbolista de la historia del club. Por Carlos Rosique.

Redacción deportes. Tras el aplazamiento por la lluvia, los cuartos de final del Masters 1.000 de Montreal de se disputan este martes, con el duelo de jóvenes promesas entre Rafa Jódar y Arthur Fils, seguido del choque entre el italiano Luciano Darderi y el estadounidense Brandon Nakashima, mientras que los también norteamericanos Ben Shelton y Learner Tien se enfrentan al checo Jakub Mensik y al español Dani Mérida.

Mientras, en el torneo femenino de Toronto su compatriota Coco Gauff, cuarta preclasificada, se mide a la suiza Belinda Bencic y la japonesa Naomi Osaka a la kazaja Elena Rybakina, segunda favorita.

Redacción deportes. El nombre del atleta más rápido de Europa se conocerá este martes , tras la final de los 100 metros masculinos de los Campeonatos de Europa de atletismo al aire libre de Birmingham (Reino Unido), en una segunda jornada que completan las finales femeninas de 5.000 y 100 vallas y masculinas de martillo y longitud.

Redacción deportes. La segunda jornada de la natación en línea de los Campeonatos de deportes acuáticos de París ofrece este martes seis finales, las femeninas de 200 espalda, 100 libre y 800 libre y las masculinas de 50 mariposa y 100 braza, así como la del relevo mixto de estilos 4x100.

Madrid. El último baile se alarga cada vez más. El número de deportistas que alcanza los 40 años compitiendo al máximo nivel continúa en aumento: LeBron, Cristiano, Messi, Llull, Marcelinho, Modric, Djokovic, Serena Williams, Hamilton o Fernando Alonso son algunos ejemplos del impacto que la preparación y la tecnología tienen hoy en día en la élite del deporte. Por Pablo Pérez Espino.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEservicios) (Infografía)

- Campeonatos de Europa de atletismo en Birmingham (Reino Unido) (hasta 16) (FOTO). Finales femeninas de 5.000 y 100 vallas y masculinas de martillo, longitud y 100.

- Volta a Portugal (hasta 16). Jornada de descanso.

- Copa Libertadores. Octavos. Ida. Fuminense-Independiente Rivadavia y Estudiantes La Plata-Universidad Católica.

. Previas de los partidos Palmeiras-Cerro Porteño, Platense-Coquimbo, Cruzeiro-Flamengo

- Copa Sudamericana. Octavos. Ida: Boca Juniors-Recoletas, Bolívar-Sao Paulo

. Previas de los partidos Bragantino-Atlético Mineiro y Tigre-Montevideo City.

- Copa Centroamericana: Plaza Amador (Pan)-Xelajú (Gtm), Real Estelí (Nic)-Alianza FC (Sal), Saprissa (Cos)-Deportivo Mixco (Gtm).

- Leagues Cup: Charlotte-Pachuca, Columbus Crew-Pumas UNAM, Cincinnati-Atlas, Minnesota Unite-Atlante, Real Salt Lake-Juárez, Tigres UANL-Vancouver Whitecaps.

- España. Seguimiento del mercado de fichajes en el inicio de la semana en la que empezará LaLiga EA Sports española.

- Se cumple medio siglo de la llegada de Mario Kempes al Valencia. Por Carlos Rosique.

- Liga de Campeones. Tercera ronda de clasificación, vuelta.

- Liga Europa. Resultados de la tercera ronda de clasificación, vuelta (y 13).

- Liga Conferencia. Resultados de la tercera ronda de clasificación, vuelta (hasta 13).

- Previa de la Supercopa de Europa, que el miércoles juegan en Salzburgo (Austria) el PSG y el Aston Villa.

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París (hasta 16). Finales femeninas de 200 braza, 100 libre y 800 libre, masculinas de 50 mariposa, 100 braza y relevo mixto 4x100 estilos.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta el jueves 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta el jueves 13).

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Redacción EFE Deportes