Melnikova liderará al equipo ruso en los europeos tras lograr el visado a última hora

La figura de Melnikova ha estado en el centro de la polémica del conflicto administrativo desde que el pasado viernes la Federación Rusa denunciase la denegación de los permisos de algunos gimnastas, así como de un médico y un entrenador.

La propia gimnasta hizo pública en su cuenta de Instagram la resolución de la embajada croata: “no había justificación para el propósito de mi viaje y las condiciones de mi estancia”, comenzaba su mensaje; y calificó el veto de “ridículo”: “se trata solo de política, pero el deporte debe estar protegido de la política. Espero que muy pronto todos los atletas puedan competir porque hacemos deporte, no política”, finalizaba.

El giro de guion llegó este lunes cuando el gobierno croata revocó la decisión inicial tras las gestiones entre European Gymnastics, la Federación Croata y la Federación Rusa.

La gimnasta rusa reaccionó de nuevo a través de sus redes sociales con un nuevo mensaje antes de subir al avión que le llevaría a Zagreb: “¿Sabes cómo dicen que la esperanza es lo último que se pierde? Este es exactamente nuestro caso”, y aprovechaba para agradecer “infinitamente a las personas que ayudaron a que la situación se desarrollara como está”.

Melnikova encabeza la expedición en la que también figuran Anna Kalmykova, quien recibió permiso a última hora, Liudmila Roshchina, Elizaveta Us y Alena Glotova; mientras que la otra medallista olímpica, Viktoria Listunova, no tuvo la misma suerte y se quedará fuera de la competición tras mantenerse la negativa a su visado.

La presencia de Melnikova es decisiva para las aspiraciones del equipo ruso; Europa dispone de trece plazas para los Mundiales de Róterdam (Países Bajos), que se celebrarán del 17 al 25 de octubre y que es el primer paso para obtener plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La gimnasta ya demostró su capacidad competitiva en 2025, cuando World Gymnastics le otorgó el estatus neutral en marzo de ese mismo año; posteriormente, en noviembre se proclamó campeona del mundo en el concurso completo, por delante de la estadounidense Leanne Wong y la china Zhang Qingyin, además de colgarse el oro en salto y la plata en paralelas asimétricas.

Sin embargo, su perfil deportivo camina en paralelo a la polémica política por su apoyo activo a las acciones militares en Ucrania y su exhibición de simbología militar rusa, lo que provocó que el pasado noviembre el club alemán por el que había fichado para competir en la Bundesliga le apartase de manera directa.

En Zagreb, Melnikova volverá a competir sujeta al protocolo de neutralidad estricto fijado por el gobierno croata y respaldado por European Gymnastics: sin himno, sin bandera ni colores nacionales.