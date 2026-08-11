Tableros del Cristo Rey compiten en Mundial de Escuelas de Ajedrez

San José, capital de Costa Rica, es la sede para las eliminatorias americanas del Mundial de Escuelas de ajedrez, que se realizará del 12 al 15 de los corrientes.

El Colegio Cristo Rey ganó su derecho a disputar el torneo en el marco del Intercolegial Nacional organizado por la Federación Paraguaya de Ajedrez (Feparaj).

Cinco promesas del ajedrez paraguayo tomarán parte de la etapa América del Mundial de Escuelas: Santino Dávalos (1520 de Elo), Matías Maldonado (1598), Adrián Jara (1496), Matías López (1445) y Giovanna Malvetti (1400) competirán con sus pares provenientes de todo el continente.

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También forman parte de la delegación la capitana del equipo Rossana Maldonado, la Delegada Vanessa Valleau y el Delegado Fide Andrés Riquelme.

En la modalidad de campeonato actual, se disputan eliminatorias de equipos en cada continente, y los clasificados avanzan a la etapa final en una sola sede.

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Paraguay ocupa el lugar inicial 14° entre 29 colegios de 25 países diferentes de toda América y el primer objetivo es mejorar la posición de nuestro país.

El certamen clasificatorio se realizará en 8 rondas, a partir de este miércoles, con su corolario el día sábado.

Los ajedrecistas debutarán enfrentando a Perú, que tiene en su seno al sembrado 1 del certamen. De hecho, la representación incaica tiene a dos de los jugadores mas fuertes del torneo.

En 2023 se tuvo la primera experiencia del Mundial de Escuelas, que se celebró en Aktay, Kazajistán. En aquella ocasión fue la primera vez en la que un equipo nacional de menores de edad competía en Asia, e inclusive fuera de Sudamérica.

Es importante señalar la gran labor dirigencial de Félix Lugo para que la Federación pueda organizar el Nacional de Escuelas que derivó en la participación de Paraguay en este evento.