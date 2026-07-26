Invitan a formar parte del Club de Ajedrecistas de Areguá

El Club de Ajedrecistas de Areguá invita a todos los interesados a formar parte del grupo para integrarse a una jornada abierta dirigida a niños, jóvenes y adultos que deseen aprender o practicar ajedrez de manera gratuita.

Los encuentros del Club de Ajedrecistas de Areguá se realizan los domingos de 9:00 a 11:30, cada 15 días, en la sede de Senatur Areguá y son de acceso libre y gratuito para todo el público.

El objetivo es reunir a aficionados y jugadores con experiencia para compartir partidas en un ambiente de integración, aprendizaje y camaradería.

La organización es presidida por Jason Sullivan y está afiliada a la Federación Paraguaya de Ajedrez (Feparaj).

“Invitamos a toda la ciudadanía, sin importar la edad o el nivel de experiencia, a acercarse este domingo, conocer el club y compartir una mañana de ajedrez. Queremos que más personas descubran este apasionante deporte y se sumen a nuestra comunidad”, expresó Jason Sullivan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La iniciativa también busca incentivar la práctica del ajedrez como una disciplina que fortalece la concentración, el razonamiento y la convivencia.

El club nació gracias a un grupo de entusiastas que, en sus inicios, se reunía en casas particulares para disputar partidas.

Lea más: El ajedrez nacional se instala en Guairá con el Segundo Grand Prix Don Bosco 2026

Con el paso del tiempo y el apoyo de Senatur Areguá, la organización consiguió un espacio donde actualmente realiza encuentros cada 15 días.

En la actualidad, el Club reúne a unos 30 integrantes, entre paraguayos y extranjeros provenientes de Alemania, Estados Unidos, España y Trinidad y Tobago.

Lea más: Ayolas será sede del primer torneo de ajedrez que busca potenciar el talento de niños y jóvenes

Durante la jornada, los asistentes también podrán aprovechar para recorrer la tradicional Feria de la Frutilla que se desarrolla en la ciudad.