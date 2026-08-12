Guzmán Barreiro será el entrenador de Uruguay en el Mundial de Rugby 2027

La Unión de Rugby del Uruguay confirmó este miércoles al sucesor de Rodolfo Ambrosio, quien estaba al frente de los Teros desde el año 2024 y días atrás dejó su cargo al igual que Juan Figallo.

Barreiro trabajará junto a Joaquín Pastore, Andrés Vilaseca, Gastón Mieres, Alberto Román, Nicolás Grille, Federico Capó y Nicolás Brignoni.

Mientras tanto, Felipe Berchesi y Agustín Ormachea se encargarán del seguimiento de los jugadores que actúan en Europa.

"El inicio de este nuevo proceso, con una amplia presencia de exjugadores que supieron defender a la camiseta Celeste en históricas instancias durante muchos años, tiene como objetivo ser un fiel reflejo de la identidad del rugby uruguayo", indicó la Unión de Rugby en un comunicado.

El pasado 7 de agosto, la federación anunció que había finalizado el ciclo de Ambrosio, a quien le agradeció "por el tiempo, esfuerzo y dedicación" a lo largo del ciclo que encabezó.

Añadió que esta decisión fue tomada luego de llevar a cabo un análisis "con el objetivo de que todo el rugby nacional se involucre con entusiasmo en un nuevo plan estratégico de todos los seleccionados que representan a la Unión de Rugby del Uruguay".

Ambrosio, nacido en Argentina y mundialista como jugador con la selección de Italia, asumió como entrenador de los Teros en el año 2024. Anteriormente había dirigido a la selección de Brasil.

Bajo sus órdenes, Uruguay conquistó el Sudamericano de 2025 en el que también participaron Brasil, Chile y Paraguay.

De esa forma selló su boleto al Mundial de Australia 2027, logrando un cupo en el principal certamen a nivel de selecciones por cuarta ocasión consecutiva, tras sus presencias en Inglaterra 2015, Japón 2019 y Francia 2023.

En su último encuentro, disputado en julio de este año, Uruguay cayó en casa por 42-40 ante Hong Kong por la World Rugby Nations Cup. Anteriormente había vencido a Rumanía y había perdido con Georgia.

Esos resultados dejaron a los Teros en el lugar 18 del Ránking Mundial de World Rugby.