India suspende a su federación de tenis de mesa a cinco semanas de los Juegos Asiáticos

La decisión obliga al IOA a establecer, en coordinación con la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF), un mecanismo provisional que incluya un comité ad hoc hasta que la TTFI recupere una estructura de gobierno debidamente constituida, según la orden ministerial difundida por el medio público indio NewsOnAir.

La TTFI, presidida desde diciembre de 2022 por Meghna Ahlawat, atraviesa desde comienzos de año una disputa interna que llevó en enero a la suspensión del secretario general y exjugador Kamlesh Mehta por presuntas irregularidades financieras, una decisión que posteriormente anuló el Tribunal Superior de Delhi.

La intervención gubernamental llega además después de la controversia por la exclusión de Manika Batra, una de las principales figuras del tenis de mesa indio, de la selección para los Juegos Asiáticos.

Batra, de 31 años, fue incluida únicamente como reserva después de que la federación alegara que no cumplía los criterios de selección por su falta de participación en competiciones nacionales, pese a ocupar entonces el puesto 51 del ránking mundial y ser la segunda jugadora india mejor clasificada.

Batra llegó a pedir la intervención del Ministerio de Deportes y del primer ministro, Narendra Modi, y advirtió de que podía recurrir a los tribunales si no recibía explicaciones satisfactorias sobre su exclusión.