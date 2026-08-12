Isasa (Euskaltel-Euskadi) triunfa en la sexta etapa de la Volta a Portugal

Tanto Isasa como Oliveira formaron parte del grupo de cabeza durante la mayor parte de la carrera y se enzarzaron en un duelo cara a cara en los últimos metros, donde el sprint del ciclista vasco se impuso al del portugués.

Xabier Isasa recorrió los 132,6 kilómetros entre las localidades de Santa Maria da Feira y Peso da Régua en 3 horas, 1 minuto y 23 segundos, y le siguieron Oliveira y el también luso Francisco Campos, del Team Tavira/Crédito Agrícola.

Esta ha sido una etapa muy satisfactoria para el Euskaltel-Euskadi, que, además de la victoria de Isasa, ha conseguido que Txomin Juaristi haya quedado noveno y Jordi López, duodécimo.

El noveno puesto es especialmente importante para Juaristi, que ha vuelto a los primeros puestos de la clasificación general después de que un pinchazo le hiciera perder tiempo en la etapa anterior.

Sus compatriotas Jesús del Pino (Aviludo-Louletano-Loulé) y Adrià Pericas (UAE Team Emirates) también terminaron este miércoles entre los diez primeros, en sexta y octava posición, respectivamente, mientras que el colombiano Adrián Bustamante (GI Group Holding-Simoldes-UDO) quedó séptimo.

El líder en la general, Alexis Guerin, acabó la prueba de hoy 26º y perdió tiempo frente a su perseguidor y compañero en el Anicolor/Campicarn, el ruso Artem Nych -ganador de las dos últimas Vueltas a Portugal-, que quedó 5º en esta etapa, lo que le deja a 47 segundos del francés.

Mientras tanto, Pericas -que lidera la clasificación de la juventud- sube un peldaño hasta el cuarto puesto; Juaristi recupera tres posiciones y se sitúa séptimo; y el también español del Euskaltel-Euskadi, Jokin Murguialday, baja un, hasta el noveno, tras quedar 29º en la ronda.

La Volta a Portugal realizará este jueves una breve incursión en España en su quinta etapa, en la que las carreteras de Galicia formarán parte de los 153 kilómetros que se recorrerán entre las villas de Vieira do Minho y Termas do Gerês.