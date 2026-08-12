Jueves, 13 de agosto de 2026

Redacción Deportes. Los encuentros Santos-Macará, Vasco-Olimpia y Cienciano-Botafogo ponen punto y final a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, aunque queda pendiente, para el próximo miércoles el Santa Fe-River Plate, aplazado por el terremoto de Colombia.

Ciudad de México. México pone cifras al llamado “efecto Mundial” con los datos de turismo internacional de junio que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, que permitirán medir cuánto impulsó el torneo la llegada de visitantes al país y si se cumplieron las expectativas oficiales de recibir a más de 10 millones de turistas durante la competición.

Redacción deportes. Cuarta jornada de los Campeonatos de Europa de atletismo al aire libre de Birmingham (Reino Unido) con las finales femeninas de triple salto, pértiga, 3.000 obstáculos y 200 metros y las masculinas de disco, 800 metros y decatlón.

Redacción deportes. Los Campeonatos de Europa de natación en línea, que se disputan en París, celebran este jueves la cuarta jornada en la piscina de Saint-Denis con las finales masculinas de 100 mariposa, 200 braza el relevo 4x100 libre, y femeninas de 50 espalda y 200 libre.

Chicago (EE.UU.). El Masters 1.000 de Cincinnati echa andar este jueves con un cuadro en el que destacan las ausencias del español Carlos Alcaraz y del italiano Jannik Sinner, pero con las participaciones del serbio Novak Djokovic, en el circuito ATP, y de la bielorrusa Aryna Sabalenka, en el WTA.

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- Campeonatos de Europa de atletismo en Birmingham (Reino Unido) (hasta 16) (FOTO). Finales femeninas de triple salto, pértiga, 3.000m obstáculos y 200m, y masculinas de disco y 800m y termina el decatlón.

- Volta a Portugal (hasta 16). 7ª etapa: Vieira do Minho-Termas do Gerês, de 153 km.

- Empieza el Tour de la República Checa (hasta 16). 1ª etapa: Praga-Karlovy Vary, 163,2 km.

- Liga Europa. Resultados de la tercera ronda de clasificación, vuelta.

- Liga Conferencia. Resultados de la tercera ronda de clasificación, vuelta.

- Copa Libertadores. Octavos. Ida: Mirassol-LDU Quito, Rosario Central-Corinthians

- Copa Sudamericana. Octavos. Ida: Santos-Macará, Vasco-Olimpia, Cienciano-Botafogo.

- Copa Centroamericana: Alianza (Pan)-UMECIT (Pan), Antigua (Gua)-Marathón (Hon), Luis Ángel Firpo (Sal)-Diriangén (Nic).

- Leagues Cup: Filadelfia Union-Santos Laguna, New York City-Necaxa, Club América-Austin, Cruz Azul-Chicago Fire, Portland Timbers-Tijuana

- Ciudad de México. México pone cifras al llamado “efecto Mundial” con los datos de turismo internacional de junio que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, que permitirán medir cuánto impulsó el torneo la llegada de visitantes al país y si se cumplieron las expectativas oficiales de recibir a más de 10 millones de turistas durante la competición. (FOTO)

- España. El Atlético de Madrid presenta a su nuevo lateral izquierdo, el internacional español, campeón del mundo, Alejandro Grimaldo (FOTO)(VÍDEO)

- Comienza la temporada 2026-27 de la Saudi Pro League.

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Previa de la segunda jornada del Torneo Apertura uruguayo, que se juega entre el viernes 14 y el lunes 17 de agosto.

- Campeonatos de Europa femeninos, en Zagreb (hasta 16).

- Mundiales de gimnasia rítmica en Fráncfort (Alemania) (hasta 16).

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París (hasta 16). Finales masculinas de 200 espalda, 100 libre y 800 libres y femeninas de 50 mariposa, 100 braza, 400 estilos y relevos 4x100 libre.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta el jueves 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta el jueves 13).

- Torneo ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) (hasta 23).

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Redacción EFE Deportes