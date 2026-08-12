La antorcha suramericana inicia camino a Santa Fe desde Tiahuanaco a un mes de los juegos

La ceremonia, realizada en las puertas del templo de Kalasasaya, una de las estructuras más representativas de Tiahuanaco, estuvo precedida por rituales andinos en los que unos 'amautas' o sabios andinos presentaron una ofrenda a la Pachamama o Madre Tierra para pedir buenos augurios para los juegos.

Posteriormente, un grupo de jóvenes vestidos como los chaskis, los mensajeros del imperio inca, descendió con la antorcha desde la parte superior de la pirámide de Akapana.

Tras los discursos, se tomó el fuego de la ofrenda para encender la antorcha, que fue entregada por el presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze, y el director general del Viceministerio de Deportes, Alejandro Menacho, al titular de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), Mario Moccia.

El estatuto de la Odesur prevé que cada cuatro años en esta ciudadela prehispánica, situada a poco más de 70 kilómetros de la ciudad de La Paz y que es uno de los principales centros espirituales del mundo andino, se encienda la llama de los Juegos Suramericanos.

Arze recordó en su discurso que en 1978, La Paz fue la primera sede de los entonces llamados Juegos Cruz del Sur, creados por cinco países y que comenzaron "con 600 atletas y 16 deportes".

"La cosa ha evolucionado tan favorablemente, tan grandiosamente, que después de 50 años, tenemos la posibilidad de reunir a más de 4.000 atletas en 43 deportes y en mayor cantidad de disciplinas deportivas", algo que es posible gracias a la "hermandad" de los dirigentes deportivos de la región, resaltó.

También mencionó que el encendido de la llama "es parte de la cultura olímpica" y destacó que este acto se pueda celebrar "a los pies del templo más importante del mundo andino".

A su turno, Moccia agradeció a las autoridades locales y pobladores de Tiahuanaco, y también del Gobierno boliviano y el COB por la organización del evento y señaló que esta ceremonia "marca un hito en la organización de los Juegos Suramericanos desde 1978".

"En forma ininterrumpida cada cuatro años, venimos acá a buscar el fuego sagrado para que luego vaya a la ciudad organizadora, en este caso, la provincia de Santa Fe con las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela", señaló.

El presidente de la Odesur aseguró que Santa Fe "está organizando unos juegos excepcionales" y destacó que este evento deportivo es un "fenómeno integral" que genera un "legado que transforma la vida de las personas" en las ciudades donde se realiza, a través de la inversión, infraestructura y formación de recursos, entre otros beneficios.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se llevarán a cabo del 12 al 26 de septiembre.