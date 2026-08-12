Más de 33.000 personas buscan unirse al voluntariado de los Juegos Panamericanos Lima 2027

La convocatoria, que seguirá abierta hasta diciembre próximo, registra actualmente a 33.773 postulantes que buscan formar parte del equipo que colaborará en el certamen, lo que "evidencia el interés generado por participar directamente en uno de los acontecimientos deportivos más importantes que recibirá el Perú", según destacó la organización.

La convocatoria tiene como objetivo conformar un equipo de entre 11.000 y 12.000 voluntarios y el registro es el punto de partida para las etapas de evaluación, formación y asignación de roles en el equipo que brindará apoyo y orientación a atletas, delegaciones, autoridades, medios de comunicación, espectadores y visitantes.

Entre enero y mayo de 2027 se desarrollará la etapa de formación y selección y en junio de 2027 se asignarán los roles, mientras que entre julio y agosto los voluntarios seleccionados participarán en el desarrollo de los Panamericanos y Parapanamericanos.

El pasado 6 de agosto, la organización puso en marcha un reloj que marcará el inicio de las competencias dentro de un año, durante una ceremonia celebrada en la Plaza de Armas de Lima en la que participaron la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, la reconocida atleta estadounidense Simone Biles y la paratleta colombiana Karen Palomeque.

Fujimori, quien asumió el cargo el pasado 28 de julio, aseguró que siente una "enorme responsabilidad y orgullo de llevar a cabo este evento deportivo" que, según dijo, es "también la oportunidad de demostrar al continente la capacidad de Perú para organizar con excelencia"

Por su parte, el chileno Neven Illic, presidente de la Organización Deportiva Panamericana, destacó el retorno de los juegos a Lima tras el exitoso desarrollo de los Panamericanos de 2019.

"En 2019 nos fuimos de Lima con el corazón lleno de agradecimiento", dijo Ilic tras recordar los estadios llenos y el ambiente que los hizo "sentir en casa" en los Panamericanos de ese año.

Por su parte, el colombiano Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico de las Américas, agradeció que Perú abra las puertas a más de 2.000 atletas del deporte parapanamericano.

Ávila confió en que "esta apertura sea el espacio para que tengamos sociedad con transformación".

Los XX Juegos Panamericanos se disputarán en Lima del 23 de julio al 8 de agosto de 2027, con la asistencia de más de 7.000 deportistas de 41 países de América, que participarán en 38 deportes y 59 disciplinas.

Por su parte, los Parapanamericanos se desarrollarán del 20 al 29 de agosto con la presencia de paradeportistas de 34 países del continente, en 17 deportes y 18 disciplinas.