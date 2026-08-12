San José-Gold, choque de punteros para dar continuidad al Clausura de la LNB, el jueves

Deportivo San José y Colonias Gold, que consiguieron triunfos en las dos primeras fechas del Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol tienen la principal cita de esta parada, este jueves, en el “León Coundou”.

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El partido será uno de los tres marcados para esta fecha, y los otros dos son Capiatá Bulls vs. Amambay, y, San Alfonzo vs. Campoalto.

El viernes, con otro prometedor partido entre los Kings y Félix Pérez, se cerrará la tercera fecha de la ronda inicial.

En cuanto a los juegos de este jueves, San José recibirá a los colonos en el polideportivo “León Coundou”, a partir de las 20:00.

En el polideportivo de Capiatá, los Bulls serán anfitriones contra Deportivo Amambay, desde las 20:30.

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Finalmente, entre los partidos de este jueves, San Alfonzo de Minga Guazú enfrentará al Deportivo Campoalto, en el polideportivo del Comando Logístico, a las 20:30.

El viernes, Olimpia Kings y Félix Pérez Cardozo buscarán su segundo triunfo, en el polideportivo Urbano del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

* Tabla de posiciones. Cumplidas las dos primeras fechas, las posiciones están así:

Colonias Gold 4 puntos (+33)

Deportivo San José 4 pupntos (+30)

San Alfonzo de Minga Guazú 3 puntos (+4)

Deportivo Campoalto 3 puntos (0)

Olimpia Kings 3 puntos (-6)

Félix Pérez Cardozo 3 puntos (-19)

Deportivo Amambay 2 (-7)

Capiatá Bulls 2 (-35)