San José y Colonias suman su segunda victoria en el Clausura del básquetbol

El vigente campeón inició y sigue bien en el Clausura de la LNB, al igual que Colonias Gold, consiguiendo sendos triunfos por la Fecha 2 del certamen de baloncesto.

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San José fue hasta Pedro Juan Caballero para disputar un partidazo contra Deportivo Amambay, venciendo por un doble, por el score de 71-69.

Las Águilas del Norte arrancaron bien con parcial de 21-16, pero a partir del segundo cuarto, los “santos” recuperaron terreno y fueron al frente: 24-19, 18-11 y 13-18. El local Osmar Do Amaral fue el goleador con 19 puntos, mientras en San José sobresalió Juniors Peralta con 18.

En el caso de los Gold, tuvieron mas amplia victoria sobre los Kings, imponiéndose 71-60, en el partido disputado en el Ka’a Poty, a pesar que los asuncenos iniciaron mejor 22-20, y pelearon hasta el tercer chico, pero en el cuarto clave se “desinflaron”: 24-18, 10-13, 17-7. Cuando no, el colono Diego Silva terminó con 25 puntos, y entre olimpistas se esmeró Vincenzo Ochipinti, como en el juego anterior, con 15.

Deportivo Campoalto goleó a Capiatá Bulls, sumando su primer triunfo y los “toros” su segunda derrota, esta vez por el marcador de 101-73. Los capitalinos dominaron desde el vamos a los capiateños: 31-22, 30-26, 21-13, 19-12. José Carlos Dos Santos y Jeferson Arguello sobresalieron con 20 puntos cada uno, mientras Ellian Rodrigues rindió mejor de nuevo, esta vez con 14 unidades.

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* Prosigue el martes. Este martes se completará la fecha, cuando Félix Pérez Cardozo reciba a San Alfonzo en el polideportivo “Efigenio González” de Villa Morra, a partir de las 20:00.

Los Rojos perdieron contra Colonias en el debut, mientras San Alfonzo doblegó al benjamín Bulls.