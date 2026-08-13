Jueves, 13 de agosto de 2026

Redacción Deportes. Los encuentros Santos (BRA)-Macará (ECU), Vasco da Gama (BRA)-Olimpia (PAR) y Cienciano (PER)-Botafogo (BRA) ponen punto y final a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, aunque queda pendiente, para el próximo miércoles el Santa Fe (COL)-River Plate (ARG), aplazado por el terremoto de Colombia.

Ciudad de México. México pone cifras al llamado “efecto Mundial” con los datos de turismo internacional de junio que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, que permitirán medir cuánto impulsó el torneo la llegada de visitantes al país y si se cumplieron las expectativas oficiales de recibir a más de 10 millones de turistas durante la competición.

Redacción deportes. Ben Shelton, vigente campéon del torneo y que ganó con autoridad a Learner Tien en semifinales, y Brandon Nakashima, verdugo del español Rafael Jódar, protagonizan este jueves un derbi estadounidense en la final del Masters 1.000 de Montreal.

En Toronto, en la final del Abierto de Canadá, la kazaja Elena Rybakina, número dos del mundo, logró remontar ante la estadounidense Coco Gauff y se enfrentará este jueves a la polaca Iga Swiatek, séptima cabeza de serie, que derrotó a la ucraniana Elina Svitolina

Chicago (EE.UU.). El Masters 1.000 de Cincinnati echa andar este jueves con un cuadro en el que destacan las ausencias del español Carlos Alcaraz y del italiano Jannik Sinner, pero con las participaciones del serbio Novak Djokovic, en el circuito ATP, y de la bielorrusa Aryna Sabalenka, en el WTA.

Redacción deportes. La final de los 200 femenino, con un reñido duelo entre las británicas Amy Hunt y Dina Asher-Smith, y la de 800 masculino, con el español Mohamed Attaoui y el inglés Ben Pattison tratando de hacer frente al favorito, el irlandés Mark English centran la cuarta jornada de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido) .También habrá finales de triple salto, pértiga y 3.000 obstáculos femeninos y de disco masculino.

Redacción deportes. Los Campeonatos de Europa de natación en línea, que se disputan en París, celebran este jueves la cuarta jornada en la piscina de Saint-Denis con las finales masculinas de 100 mariposa, 200 braza el relevo 4x100 libre, y femeninas de 50 espalda y 200 libre.

Redacción deportes. La alemana Darja Varfolomeev, vigente campeona olímpica, mundial y europea, y la italiana Sofia Raffaeli encabezan los Mundiales de gimnasia rítmica en Fráncfort, en el que las 18 mejores de la fase clasificatoria que concluye este jueves accederán a la final individual.

Además, se disputa la primera jornada de los Europeos degimanisa artística en Zagreb (Croacia), que servirá de clasificación para la final de equipos y de aparatos y otorgará las medallas del concurso completo.

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- Campeonatos de Europa de atletismo en Birmingham (Reino Unido) (hasta 16) (FOTO). Finales femeninas de triple salto, pértiga, 3.000m obstáculos y 200m, y masculinas de disco y 800m y termina el decatlón.

Los Ángeles (EE.UU.).- El exbeisbolista Orel Hershiser, una de las leyendas de los Dodgers, devela este jueves su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles (EE.UU). (FOTO) (VIDEO)

- Volta a Portugal (hasta 16). 7ª etapa: Vieira do Minho-Termas do Gerês, de 153 km.

- Empieza el Tour de la República Checa (hasta 16). 1ª etapa: Praga-Karlovy Vary, 163,2 km.

- Liga Europa. Resultados de la tercera ronda de clasificación, vuelta.

- Liga Conferencia. Resultados de la tercera ronda de clasificación, vuelta.

- Copa Libertadores. Octavos. Ida: Mirassol (BRA)-Liga de Quito (ECU) (00.00 GMT) y Rosario Central (ARG)-Corinthians (BRA) (02.30 GMT del viernes).

- Copa Sudamericana. Octavos. Ida: Santos(BRA)-Macará (ECU), Vasco (BRA)-Olimpia (PAR), a las 22.00 GMT, y Cienciano (PER)-Botafogo (BRA), a las 00.30 GMT del viernes.

- Copa Centroamericana: Alianza (PAN)-UMECIT (PAN), Antigua (GUA)-Marathón (HON), Luis Ángel Firpo (SAL)-Diriangén (NIC).

- Leagues Cup: Filadelfia Union-Santos Laguna, New York City-Necaxa, Club América-Austin, Cruz Azul-Chicago Fire, Portland Timbers-Tijuana.

- Ciudad de México. México pone cifras al llamado “efecto Mundial” con los datos de turismo internacional de junio que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, que permitirán medir cuánto impulsó el torneo la llegada de visitantes al país y si se cumplieron las expectativas oficiales de recibir a más de 10 millones de turistas durante la competición. (FOTO)

- España. El Atlético de Madrid presenta a su nuevo lateral izquierdo, el internacional español, campeón del mundo, Alejandro Grimaldo (FOTO)(VÍDEO)

- Comienza la temporada 2026-27 de la Saudi Pro League.

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Previa de la segunda jornada del Torneo Apertura uruguayo, que se juega entre el viernes 14 y el lunes 17 de agosto.

- Campeonatos de Europa femeninos, en Zagreb (hasta 16).

- Mundiales de gimnasia rítmica en Fráncfort (Alemania) (hasta 16).

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París (hasta 16). Finales masculinas de 200 espalda, 100 libre y 800 libres y femeninas de 50 mariposa, 100 braza, 400 estilos y relevos 4x100 libre.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta el jueves 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta el jueves 13).

- Torneo ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) (hasta 23).

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Redacción EFE Deportes