Luca Hoek conduce a España a la final del 4x100 libre

Una final en la que el conjunto español partirá con la cuarta mejor marca de todos los participantes tras cerrar las series matinales con un tiempo de 3:13.48 minutos, a 29 centésimas del récord de España (3:13.19) vigente desde los pasados Juegos Olímpicos de París.

Actuación en la que volvió a jugar un papel fundamental el joven Luca Hoek, de 18 años, que tras recoger el testigo en sexta posición cerró la segunda posta en la tercera plaza, a tan solo 44 centésimas de la cabeza de la prueba.

Y es que Hoek, que el martes estableció una nueva plusmarca nacional del hectómetro libre con un crono 47.26 segundos, volvió a nadar en 47 segundos, si bien en esta ocasión partiendo desde lanzado, tras completar sus dos largos en 47.37.

Una tercera plaza que Miguel Pérez-Godoy no pudo mantener ante el impulso del equipo ruso, que no sólo acabaría ganando la serie, sino firmando también la mejor marca (3:12.21) de las preliminares, y acabó relegado a la cuarta posición.

Puesto en el que finalmente concluyo el equipo español que con los 48.41 que firmó César Castro en la última posta contabilizó un tiempo de 3:13.48 minutos, suficiente para ganarse un puesto en la final de esta tarde.

Final que en el caso de los 1.500 femeninos contará con doble representación española, tras certificar este jueves tanto la malagueña María de Valdés como la ilicitana Ángela Martinez su presencia en la lucha por los metales.

Última ronda a la que De Valdés, que ya fue séptima en la capital francesa en los 800, accedió con el séptimo mejor tiempo tras nadar esta mañana en 16:18.54 minutos, y Martínez con el octavo, tras completas las preliminares con un crono de 16:22.43.

Paula Otero, la tercera representante española, no pudo progresar a la siguiente ronda tras concluir séptima en la tercera serie con un registro de 16:36.80 minutos.

Quien sí volverá a nadar en la sesión vespertina es el riojano Iván Martínez Sota que se aseguró un puesto en las semifinales de los 50 espalda tras cerrar la ronda preliminar en decimoquinta posición con un tiempo de 24.88 segundos.

Unas semifinales de las que se quedó fuera por tan sólo 6 centésimas Hugo González tras firmar un crono de 24.96 segundos, que confirma la línea ascendente del nadador en estos campeonatos.

De hecho, González no bajaba de los 25 segundos en la prueba corta de espalda desde el año 2024, cuando fue sexto en los Mundiales de Doha.

Una buena noticia para el balear, sexto en estos Europeos en los 200 espalda, en las dos pruebas que aún le quedan por competir en la capital francesa: los 200 estilos y los 100 espalda.

Tampoco superó el corte el catalán Adrián Santos que con un crono de 25.06 segundos cerró en vigésima tercera posición las series, en las que el ruso Kliment Kolesnikov, el plusmarquista universal, firmó el mejor registro con un tiempo de 24.12 segundos.

Por su parte, la ciudadrealeña Laura Cabanes cayó eliminada en las series de los 100 mariposa, tras concluir en la vigésima plaza con un crono de 58.90 segundos, su tercera mejor marca, y Miguel Pérez-Godoy, en las de los 200 libre, en las que el sevillano firmó unos discretos 1:50.04 minutos.