Paraguay supera a Puerto Rico en el Mundial de Ajedrez de Escuelas

La competencia se desarrolla en San José de Costa Rica y clasifica a un país en esta etapa América (42 países, 29 de ellos compitiendo) a las finales Mundiales contra los ganadores de los demás continentes.

Santino Dávalos (1520), con negras, derrotó a Fabrizio García; Matías López (1598) hizo lo propio ante Alondra Sánchez, Adrián Jara (1496) le ganó con negras a Fabián García y Giovanna Malvetti (1400) triunfó sobre Sofía Vélez, sellando un resultado perfecto para los guaraníes.

Estuvo acompañando a la delegación nacional el Embajador paraguayo en Costa Rica, Sr. Julio César Duarte Van Humbeck, quien no sólo recibió a la delegación paraguaya y les ofreció un almuerzo de bienvenida a la llegada, sino que también estuvo presente en el mismo hotel de disputa de la competencia, alentando a los niños e invitado por la organización a participar de una charla educativa a Ministros y Embajadores de la zona sobre la importancia y el beneficio del ajedrez a través de su implementación en las escuelas.

La presencia de nuestro embajador le dio jerarquía al evento y fue muy valorada por los organizadores

Las rondas 3 y 4 del torneo se disputan hoy.

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También integran la delegación la capitana del equipo, Rossana Maldonado, la Delegada Vanessa Valleau y el Delegado Fide Andrés Riquelme.

En la modalidad de campeonato actual, se disputan eliminatorias de equipos en cada continente, y los clasificados avanzan a la etapa final en una sola sede, Estados Unidos.