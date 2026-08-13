Varfolomeev lidera el Mundial y España se queda sin finales individuales

Varfolomeev, vigente campeona olímpica, europea y mundial, dominó la tabla de 18 clasificadas tras un ejercicio de cinta (30,050) que compensó un fallo previo en mazas que la privó de luchar por las medallas en dicho aparato.

La búlgara Stiliana Nikolova ocupó la segunda plaza con 87,350 puntos, mientras que las rusas, compitiendo bajo bandera neutral, Mariia Borisova (86,900) y Sofiia Ilteriakova (85,600) demostraron la fuerza de su retorno internacional situándose tercera y cuarta, respectivamente. La italiana Sofia Raffaeli cerró el 'top 5' con 85,000 puntos.

El cuadro para la final del concurso completo, que se disputará este viernes reflejó una gran igualdad. Estados Unidos metió en la final a Megan Chu (6ª) y Rin Keys (11ª), mientras que Kazajistán celebró la remontada de la joven Akmaral Yerekesheva (8ª). La delegación china clasificó a Zilu Wang (9ª) y a Qi Wang (10ª).

Pese a sufrir varios errores en pelota y cinta, la ucraniana Taisiia Onofriichuk firmó el pase en el puesto 12, al tiempo que las israelíes Daniela Munits (13ª) y Meital Sumkin (14ª) certificaron también su billete, esta última tras haber permanecido alejada de la competición toda la temporada por lesión. La brasileña Bárbara Domingos se posicionó decimosexta (82,300), en un día que constató también el crecimiento deportivo de Costa Rica y Argentina.

En el bando español, la gran nota positiva la firmó la debutante Daniela Picó, de 18 años, que rozó el billete a la gran final al terminar en decimonovena posición con 81,450 puntos. La alcoyana mostró carácter en mazas al ritmo de 'In the Navy' (27,850), arriesgando con el lanzamiento simultáneo de ambas mazas con una sola mano, y cerró con solvencia en cinta (26,650); Picó finalizó como primera reserva.

El reverso de la moneda la vimos con la olímpica Alba Bautista, que no pudo reconducir la competición tras las imprecisiones del primer día. La turolense volvió a sufrir caídas de aparato tanto en su ejercicio de mazas (24,750) como en el tramo final de la cinta, quedando apartada de las opciones de final.

Sin presencia individual en las rondas decisivas de este viernes, donde las 18 finalistas partirán desde cero en busca de las medallas y las tres primeras obtendrán plaza olímpica no nominales, España centrará sus opciones en el concurso de conjuntos, cuya fase de clasificación y final del concurso completo se disputará este sábado.