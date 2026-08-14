Duplantis cumple el trámite

Duplantis, de 26 años, hace mucho tiempo que compite contra sí mismo. Es el plusmarquista mundial con 6,31 metros y, con la excepción del traspiés en la Diamond League de Estocolmo, el pasado 7 de junio -una semana antes de casarse-, prácticamente todas las competiciones a las que concurre se cuentan por victorias.

En el Alexander Stadium de Birmingham, el sueco, enmarcado en el Grupo A, superó el listón en 5,60 metros a la primera y, sin volver a saltar, recogió sus pertenencias y se dedicó a ver el resto del concurso con el billete a la final asegurado.

En la final le acompañará el griego Emmanouil Karalis, que, consciente de la dificultad de ganar a Duplantis, y más contando con 6,17 metros como mejor marca personal, tratará de asegurarse la medalla de plata, como en el último Europeo de aire libre en Roma 2024 o los dos últimos Mundiales de pista cubierta en Nanjing y Torun.

Las otras grandes pruebas de la sesión matutina fueron la calificación del 1.500 masculino y la jabalina femenina.

Sobre la pista, para el 1.500, no fallaron los favoritos al podio, los británicos Jake Wightman y Jake Heyward, el alemán Robert Farken, el portugués Isaac Nader y el francés Azzedine Habz.

En la jabalina tampoco hubo sorpresas. La ronda de clasificación la lideró la suiza Leonie Hugli, que hizo récord nacional con 62,33 metros, seguida de la alemana Julia Ulbricht con 60,86.

En los relevos largos del 4x400 destacó el equipo masculino de Italia, que hizo récord nacional y de los campeonatos con 2:58.10, mientras que el femenino se decidirá en la final con el duelo que aspiran a protagonizar las atletas de Países Bajos y Gran Bretaña.