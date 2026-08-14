FundéuRAE: mundial de bádminton, claves de redacción

1. “Nueva Deli”, mejor que “Nueva Delhi”La forma preferible en español del nombre de esta ciudad es sin hache, “Nueva Deli”, mejor que “Nueva Delhi”. En cualquier caso, no es adecuado escribir “Nueva Dheli”.

Se recuerda que lo recomendado es emplear el artículo (en minúscula) con el topónimo “India”: “El torneo se jugará en la India”.

2. “Bádminton”, no “bádmington”La forma indicada del nombre de este deporte es “bádminton”, con tilde en la “a” y sin ninguna “g”, mejor que el extranjerismo “badminton”. No son apropiadas grafías como “badmington” o “bádmington”, con una “g” que no corresponde.

Esta denominación, que alterna en Colombia con “gallito”, ha desplazado al uso tradicional de “volante” para dicho deporte.

3. “Badmintonista”, término válidoEl término “badmintonista” es adecuado y no requiere comillas ni cursiva en alusión al jugador de bádminton, de forma paralela a “tenista”, “futbolista”, “taekwondista”...

4. ModalidadesEn esta competición se juega en cinco modalidades. Dos son individuales (mejor que “singles”, aunque sí es posible usar “singlista” para quien juega de este modo) y tres son dobles (mejor que “doubles”): “individual masculino”, “individual femenino”, “dobles masculinos”, “dobles femeninos” y “dobles mixtos”.

5. “Volante”, “gallito” o “pluma”, mejor que “shuttlecock” y “shuttle”Los nombres “volante” y “gallito” también se emplean, junto con “pluma”, en referencia al objeto que se golpea con las raquetas de bádminton. Estas voces son preferibles a los extranjerismos “shuttlecock” y “shuttle”.

6. “Empuñadura” y “presa”, alternativas a “grip”El extranjerismo “grip” se usa habitualmente para aludir a la parte de la raqueta por la que se sujeta esta y a la manera de agarrarla. En función del contexto, puede sustituirse por “empuñadura”, “agarre” o “presa”.

7. “Juego” o “set” y “punto de partido”, mejor que “game” y “match point”En el bádminton, gana quien consigue dos de los tres “juegos”, “mangas” o “sets”. El término “juego” es preferible al inglés “game”, mientras que “set” se considera una voz adaptada al español, esto es, se escribe en redonda y sin comillas. Su plural es “sets”.

Al ganar el “punto de partido”, mejor que “match point”, el jugador se alza con la victoria.

8. Nombres de golpesLos nombres de los golpes del bádminton, mejor que “shots” o “strokes”, se escriben en minúscula. Si son extranjerismos crudos, se resaltan en cursiva o con comillas.

Siguiendo las descripciones del glosario oficial de la Federación Española de Bádminton y del libro “Términos deportivos de origen extranjero”, de Edmundo Loza Olave y Jesús Castañón Rodríguez, algunos de los golpes más frecuentes son los siguientes:

• Golpe plano o “drive”: golpe a media altura con el que el volante describe una trayectoria paralela al suelo.

• Dejada o “drop”: el volante va descendiendo desde el fondo de la pista de quien golpea hasta la parte delantera de la pista del rival.

• Despeje o “clear”: golpe de mano alta desde el fondo de la pista al fondo de la pista del contrario.

• Globo o “lob”: golpe de mano baja hacia el fondo de la pista rival con una trayectoria alta y parabólica.

• Golpe cruzado o “crossed stroke”: orienta el volante en dirección diagonal.

• Golpe en suspensión/alto o “jump stroke”: se efectúa en el aire.

• Golpe tenso o “flat stroke”: realizado entre el pecho y la rodilla.

• Remate o “smash”: de mano alta, trayectoria descendente y máxima potencia.

9. Zonas de la pistaLas expresiones “zona de delante” y “zona de recepción” (donde ha de caer el volante durante el servicio o saque) cuentan con uso y son preferibles a “front court” y “return area”, respectivamente.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.