Domingo 16 de agosto de 2026

Redacción deportes. El París Saint-Germain, campeón de la Ligue-1, se enfrenta este domingo al Lens, ganador de la Copa y que actúa como anfitrión en el Stade Bollaert-Delelis, en la Supecopa de Francia. El primero, que dirige Luis Enrique Martínez, ha ganado el Trophée des Champions 14 veces, las cuatro últimas de forma consecutiva. El segundo persigue su primer título tras haber perdido su anterior final, en 1998 y precisamente ante el equipo parisiense.

Santander/Barcelona. El Racing regresa a Primera División recibiendo este domingo en Santander al Villarreal en un domingo en el que también se juega el partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports Espanyol-Levante. El Celta-Osasuna fue aplazado por el mal estado del césped de Balaídos.

. El Barcelona y el Real Madrid continúan afinando su preparación para sus respectivos estrenos ligueros y este domingo se enfrentan al Basilea en el St. Jakob Park y al Schalke en Gelsenkirchen (Alemania).

Redacción Deportes. Un Boca Juniors que ya no avasalla, pero sabe sufrir; un Neymar que conserva la batuta para sacar música a Santos y tres equipos que pavimentaron un tramo de su camino desde la casa de rival parten como favoritos en la semana decisiva por un cupo en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por Hernán Bahos Ruiz

Redacción Deportes. Una hilera de siete empates y un técnico despedido fueron los datos más destacados de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, así como un encuentro aplazado por la devastación del terremoto en Colombia, lo que deja abierto el panorama para la semana decisiva que comienza el próximo martes. Por Luis Alejandro Amaya E.

Redacción deportes. El sueco Armand Duplantis busca su cuarto oro continental en salto con pértiga este domingo en la última jornada de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido), en las que además se disputan los maratones femeninos y masculinos en sesión matutina y por la tarde la final de 3.000 obstáculos en categoría masculina, de 1.500, jabalina y longitud en la femenina y los relevos del 4x100 mixto y 4x400.

Redacción Deportes. El 16 de agosto de 1920, hace 106 años, un hecho lamentable que derivó en la muerte del pelotero Ray Chapman cambió para siempre las medidas de seguridad en el béisbol. Murio doce horas después de haber recibido un pelotazo en la cabeza del 'picher' Carl Mays. Por Hernán Bahos Ruiz.

- Terminan los Campeonatos de Europa de atletismo en Birmingham (Reino Unido). Última jornada, con las finales de maratón femenino y masculino; finales masculinas de pértiga, 3.000 obstáculos y relevos 4x400 ; y femeninas de jabalina, longitud, 1.500 y relevos 4x400 y mixta de relevos 4x100.

- Termina el Mundial de Fórmula E. 17ª y última carrera: ePrix de Londres-2 (14.05-15.00 GMT).

- IndyCar Series. 14ª carrera: Gran Premio de Canadá, en Markham (16.00 GMT).

- Acaba la Volta a Portugal. 10ª y última etapa: Maia-Oporto, de 136,9 km.

- UCI World Tour. ADAC Cyclassics, en Hamburgo (Alemania).

- Acaba el Tour de la República Checa. 4ª y última etapa: Kroměříž-Pustevny, de 160,2 km.

- Inglaterra. Community Shield (Supercopa): Arsenal-Manchester City (14.00 GMT). (FOTO)

- Francia. Supercopa: Lens-PSG, en Lens (18.45 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 1ª jornada (FOTO): Racing-Villarreal (15.00 GMT) y Espanyol-Levante (17.00 GMT)

. Amistosos Basilea-Barcelona, en el St. Jakob Park y Schalke-Real Madrid, en Gelsenkirchen (Alemania)

- Copa Sudamericana. Un Boca Juniors que ya no avasalla, pero sabe sufrir; un Neymar que conserva la batuta para sacar música a Santos y tres equipos que pavimentaron un tramo de su camino desde la casa de rival parten como favoritos en la semana decisiva por un cupo en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por Hernán Bahos Ruiz (Foto)

- Copa Libertadores. Una hilera de siete empates y un técnico despedido fueron los datos más destacados de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, así como un encuentro aplazado por la devastación del terremoto en Colombia, lo que deja abierto el panorama para la semana decisiva que comienza el próximo martes. Por Luis Alejandro Amaya E.

- Continúa la quinta jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Sarmiento-Huracán, Central Córdoba-Instituto, River Plate-Argentinos Juniors y Barracas Central-Rosario Central.

- Terminan los Campeonatos de Europa femeninos, en Zagreb. Finales por aparatos junior y Final por equipos senior

- Acaban los Mundiales de gimnasia rítmica en Fráncfort (Alemania). Finales individuales por aparatos y finales por aparatos de conjuntos

- DP World Tour. Termina el Campeonato de Dinamarca, en el Great Northern de Kerteminde.

- Mundial femenino y masculino, en Países Bajos y Bélgica (hasta 30): España-Sudáfrica, Argentina-Japón, del masculino; España-Irlanda del femenino.

- Mundial de motocrós MXGP. Gran Premio de Suecia, en Uddevalla.

- Acaban los Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París. Finales masculinas de 50 libre, 200 estilos, 100 espalda, 400 libre y relevos 4x100 estilos, y femeninas de 50 braza, 200 mariposa, 400 libre y relevos 4x100 estilos.

- Torneo ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) (hasta 23).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes