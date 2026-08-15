El alemán Liebmann arrebata el foco a Marchand con un estratosférico récord

Liebmann, que ya el pasado mes de abrir estableció un nueva plusmarca europea de los 800, no sólo rebajó, sino que pulverizó el anterior récord al rebajar en casi cuatro segundos -3.98 segundos- el tope establecido por el estadounidense Bobby Finke los pasados Juegos Olímpicos de París.

Los 14:26.79 minutos que firmó este sábado el nadador germano no sólo convierten a Liebmann en el primer nadador en bajar de la barrera de los 14:30 minutos, sino de los 14:27 lo que permite entrar a la prueba de los treinta largos en una nueva dimensión

Mucho más mundano fue el triunfo de Léon Marchand en la final de los 200 mariposa, la primera de la dos únicas pruebas individuales que la superestrella francesa nadara en estos Europeos, a causa de las molestias que arrastra en los aductores.

Una dolencia que no había impedido a Marchand, ganador de cuatro medallas de oro en los pasados Juegos de París, conducir a Francia a la medalla de plata en la final del relevo 4x200 con una sensacional posta inicial en que firmó con un cromo de 1:43.76 minutos, la sexta mejor marca de todos los tiempos.

Antecedente que hacía soñar con otro registro de fuste en la final de los 200 mariposa, pero las molestias físicas impidieron a Marchand no sólo ya amenazar el récord del mundo del húngaro Kristof Milak, sino acercarse a su mejor marca personal, tras nadar en un tiempo de 1:51.72 minutos.

Suficiente para colgarse la medalla de oro con casi dos segundos y medio de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el húngaro Richard Marton, y más de tres sobre el también magiar Hubert Kos, que pagó con la sexta posición final su intento de competir de tú a tú con Léon Marchand en los dos primeros largos.

Si Marchand cumplió con los pronósticos la sueca Sarah Sjostrom deberá esperar a una nuevas ocasión para ganar su decimonovena medalla de oro en la cita continental y convertirse en la nadadora más laureada de la historia de los campeonatos, tras verse sorprendida en la final de los 50 libre por Katarzyna Wasick.

Contra todo pronóstico la nadadora polaca arrebató por dos centésimas una medalla de oro que parecía destinada sí o sí a Sjostrom, que no sólo llegaba la cita como la plusmarquista continental, sino con el mejor tiempo de las semifinales.

Pero en el esprint corto cualquier mínimo detalle marca la diferencia y Katarzyna Wasick cuadro mejor la llegada y con un tiempo de 23.84 segundos logró el título continental del que ya se quedo a las puertas en los Europeos de Budapest 2021 y Roma 2022.

Por su parte, Sarah Sjostrom, que regresó el pasado mes abril a la competición tras más de un año alejada de las piscinas para ser madre, seguirá igualada con la alemana Franziska van Almsick como la nadadora con más medallas de oro en la historia de los Europeos con un total de dieciocho metales dorados cada una.

Quien no dio pie a la sorpresa fue la francesa Mary-Ambre Moluh que adornó su título de campeona continental de los 100 espalda con un nuevo récord de Europa tras nadar en un tiempo de 57.94 segundos.

Cinco centésimas la anterior plusmarca continental que ella misma estableció con un crono de 57.99 en la primera posta de la final del relevo mixto de 4x100 estilos de estos Europeos.

Tampoco fallaron el italiano Nicolo Martinenghi que añadió este sábado al oro que logró en los 100 braza el triunfo en la final de los 50, en la que el transalpino se impuso con un registro de 26.57 segundos al neerlandés Koen de Groot y su compatriota Simone Cerasuolo, que compartieron la plata al firmar un idéntico crono de 26.62 segundo.

Igualmente repitió victoria la irlandesa Ellen Walshe que se coronó como la 'reina' de los estilos tras añadir a su triunfo en los 400 la victoria que cosechó este sábado en los 200 tras imponerse con un tiempo de 2:09.81 minutos a la italiana Anita Gastaldi, plata, y a la belga Roos Vanotterdijk, que se colgó el bronce.