El español López, subcampeón de Europa de maratón marcha, por detrás del oro Massino Stano

La prueba de maratón tuvo su salida y llegada en la céntrica y monumental Victoria Square, con un primer tramo de un kilómetro que se recorrió al principio y al final de la carrera, dentro de un circuito de cinco kilómetros al que se dieron ocho vueltas.

El circuito, completamente urbano, discurrió por algunos de los lugares más representativos de la ciudad, siendo muy revirado y muy complicado, con muchas esquinas y curvas, ya el tramo recto más largo apenas fue de 400 metros, con constantes subidas y bajadas.

A sus 38 años, Miguel Ángel López, capitán de la selección española con 36 internacionalidades, tiró de oficio para lograr una plata sufrida que pudo ser oro, ya que entre el kilómetro 27 y 32 llegó a liderar la prueba.

El murciano, campeón del mundo en Tokio 2015 en 20 kilómetros marcha pero que nunca había hecho un maratón en competición oficial, tuvo un momento de bajón pasado ese kilómetro 32, cuando fue adelantado por Stano y el húngaro Bence Venyercsan, situándose tercero hasta el 41, en el que se recuperó, cambió el ritmo y volvió a recuperar la segunda plaza.

La medalla de bronce se la llevó el francés Aurelien Quinion, que, con 2h59:29, adelantó al húngaro en los metros finales para subir al tercer cajón del podio.

La medalla de plata de Miguel Ángel López es la tercera presea continental que gana en su carrera deportiva tras los oros en los 20 km marcha en Zúrich 2014 y en los 35 km de Múnich 2022.